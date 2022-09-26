Слезы родителей и счастливые молодожены: Анна Тринчер показала, как прошла ее свадебная церемония

Украинская певица и блогер Анна Тринчер поделилась видео со своей свадьбы.

Исполнительница Анна Тринчер 24 сентября официально стала женой блогера Александра Волошина.

Впрочем, подробностями певица делиться не спешила. Знаменитость только выложила короткое видео, где они говорили да друг другу.

Но, как оказалось, Александр и Анна готовили сюрприз для поклонников. Видео с их свадьбы стало клипом к совместной лирической композиции супругов "Лише ти і я".

"Хочу оставить этот день в памяти навсегда. В кругу самых родных для нас людей! С днем рождения еще одной украинской семьи", — поделилась счастливая Анна.

В общем, в ролике знаменитости показали, как прошла их свадебная церемония. Парочка пригласила на праздник только самых близких людей, среди них брат, мама и папа Александра и мама и бабушка Анны. Родные люди блогеров просто не могли сдержать слез и плакали на свадебной церемонии.

Молодоженов тоже переполняли эмоции. Они едва сдерживали слезы, но были безгранично счастливы.

Кстати, на видео также видно, как прошло утро жениха и невесты.

Напомним, что Анна Тринчер и Александр Волошин вместе уже почти два года. В октябре 2021 года блогер сделал предложение любимой, устроив ей при этом сюрприз.

Впрочем, как говорила Анна, ее родные не слишком хорошо восприняли помолвку влюбленных. В частности, мама артистки расстроилась из-за того, что будущий зять не сообщил ее о сюрпризе. Бабушка певицы сразу честно сказала, что выступает против свадьбы.

Однако, наконец-то, родные Анны изменили свое мнение, а перед самой свадьбой Волошин официально попросил руки у мамы невесты.

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