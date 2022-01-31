Слезы Вакарчука и выступление дальнобойщицы: каким был второй выпуск "Голосу країни-12"

Одна из участниц даже заставила Дорофееву звонить мужу, а Полякову – дочери.

В это воскресенье на "1+1" состоялся второй выпуск 12-го сезона вокального проекта " Голос країни", лозунг которого "Так звучит твоя страна".

Эфир открывали ведущие шоу – Юрий Горбунов и Екатерина Осадча, которые напомнили, что победитель этого сезона выигрывает песню, клип и дальнейшую ротацию в медиа.

Первым во втором выпуске шоу спел Александр Свириденко. В общем, 20-летний юноша является участником военного оркестра. Он играет на гитаре, а также поет. Александр наконец-то хочет продемонстрировать свои именно вокальные способности. Поэтому для этого пришел на шоу "Голос країни" и исполнил песню группы Сальто Назад – "О Мамо". Кстати, пел исполнитель под аккомпанирование военного оркестра Министерства обороны Украины. Молодой человек будет продолжать свое участие в шоу в команде DOROFEEVA.

Следующей вышла покорять зрителей и тренеров дальнобойщица Ирина. Исполнительница часто, когда едет за рулем автомобиля, может петь. Однажды она записала видео, которое попало на YouTube и собрало более миллиона просмотров. Ирина пришла показать свои вокальные умения и на шоу "Голос країни". Перспективная артистка, несмотря на волнение, мастерски исполнила песню Тины Кароль — Show Me Your Love. Впрочем, Ирине не удалось покорить сердца тренеров.

Покорять тренеров вышла жительница города Ужгород – Марта Липчей. Девушка обычно поет на свадьбах, впрочем, она признается, что это занятие забирает очень много сил и вдохновения. Марта же планирует добиться большего и показать свое творчество миллионам. Удивлять тренеров исполнительница решила хитом легендарной рок-группы AC/DC — T.N.T. Марта выбрала такую песню, чтобы показать, что хрупкая девушка может ошарашить своим драйвом. Сама же исполнительница поет и в других жанрах. Марте удалось покорить своим голосом Олю Полякову.

Пришел удивлять судей и 33-летний Роман Мелиш. Мужчина изучает старинную музыку и поет голосом эпохи Возрождения. Он не раз выступал на сценах Европы. На "Голос країни" Роман пришел продемонстрировал тренерам и зрителям невероятные вокальные умения. Ему удалось развернуть кресла Оли Поляковой и Святослава Вакарчука, в команду которого и пошел.

Следующим вышел на сцену "Голосу країни-12" Валентин Скрипник. 18-летний парень очень переживал, а в видеодневнике сказал, что очень хочет петь. Валентин выбрал песню группы KALUSH – "Зорф". Несмотря на то, что юноша волновался, ему все же удалось удивить троих тренеров. Сначала кнопку нажала Надя Дорофеева, а на последней секунде – Потап и Оля Полякова. Юный певец долго не мог определиться, к чьей же команде хотел бы присоединиться. Впрочем, Валентин захотел продолжать участие в шоу вместе с Надей Дорофеевой.

Показать свои вокальные умения решила и украинская молодая группа Modoom. Хотя коллектив и основали лишь несколько лет назад, но он уже успел пережить кадровые изменения. Поэтому участники в новом составе впервые выступили на сцене "Голосу країни". Modoom исполнил песню Софии Ротару – "Червона рута" – на новый лад. Впрочем, ребятам не удалось покорить тренеров. Однако коллектив все же продолжает свое участие в шоу. Им предоставили "Второй шанс" Александра Зарицкая и Андрей Мацола.

На "Голос країни-12" пришла и 17-летняя школьница – Мария Сур. Девушка выросла в семье обычных рабочих. Сама она мечтает стать известной певицей. Маша надеется, что шоу поможет осуществить ей желаемое. Так, артистка выбрала песню композиторской команды 2WEI – Survivor – и почти сразу покорила тренеров. Кнопку нажали Потап, Оля Полякова и Надя Дорофеева. Артисты начали уговаривать Машу присоединиться к их команде. Оля даже звонила дочери, а Надя – мужу, чтобы те убедили юную певицу. Маша решила продолжать участие в шоу вместе с Дорофеевой.

Следующим вышел удивлять тренеров известный украинский радиоведущий – Герман Дудковский. 29-летний исполнитель признался, что каждый день его голос слышат миллионы. Впрочем, он хочет стать артистом. На сцене "Голосу країни" Герман исполнил авторскую хип-хип песню. Пение ведущего не оставило равнодушным ни одного тренера. К исполнителю развернулись все четыре кресла. Герман выбрал команду Потапа.

Попробовал покорить тренеров и столяр – Роман Лютый. Мужчина шесть лет работал в Лондоне и ходил со своим товарищем в украинский ресторан, где пел в караоке. Впрочем, Роман не смог жить за границей и вернулся во Львов. Столяр поет в церковном хоре. Однако мужчина захотел продемонстрировать свой голос всей стране. Роман вышел на сцену "Голосу країни" и исполнил песню группы БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ — "Зорі запалали". К сожалению, ни одно кресло не развернулось.

Следующей вышла на сцену "Голосу країни-12" одесситка Юлия Войтко. 20-летняя девушка пришла на шоу, чтобы осуществить не только свою мечту. Дедушка исполнительницы хочет видеть свою внучку на сцене, поэтому приехал из Одессы в Киев, чтобы поддержать Юлию. Юная певица спела драйвовую песню. Тренеры были просто ошеломлены тембром одесситки. Сразу три кресла повернулись к Юлии. Перспективная артистка выбрала наставницей Олю Полякову.

Также во втором выпуске "Голосу країни-12" вышел на сцену 36-летний Максим Бородин. Исполнитель рассказал, что у него было очень тяжелое детство. Мама Максима сидела в тюрьме, а парня и его младшую сестру воспитывал дедушка. Еще с детства исполнитель понимал, что он хочет, чтобы у него была крепкая семья. Музыканту это удалось, он счастлив отец трех дочерей. На "Голос країни" исполнитель пришел, чтобы показать своим девочкам, как их папа талантлив. Максим исполнил песню дуэта HammAli & Navai – "Прятки". Музыкант выбрал команду Святослава Вакарчука.

Следующей вышла удивлять тренеров и зрителей 16-летняя Елизавета Овраменко. Недавно девушка стала актрисой театра оперы и балета для детей и молодежи и уже успела сыграть в трех спектаклях. Впрочем, Елизавета мечтает стать успешной певицей, потому решила на "Голосу країни-12" показать свои вокальные способности. Лиза исполнила песню Артема Пивоварова – "Дежавю". Однако тренеры не нажали кнопку. Александра Зарицкая и Андрей Мацола дали Лизе "Второй шанс", поэтому она продолжит участие в шоу.

Последними во втором выпуске шоу удивлять тренеров вышли участники дуэта " 2Tone " – Богдан и Иван. Как правило, ребята выступают на улицах Киева. Впрочем, певцы хотят добиться большего и петь свои хиты, а не каверы. Поэтому они пришли на "Голос країни-12" и восхитили своими голосами Святослава Вакарчука и Олю Полякову. Между тренерами велась настоящая борьба. Никто не хотел отпускать таких талантливых участников. Однако музыканты решили продолжить участие в команде Святослава Вакарчука.

Следующий эфир состоится в воскресенье, шестого февраля.

Полные выпуски "Голосу країни" смотрите на 1+1 video.

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