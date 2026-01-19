"Слив" интимных видео Елены Тополи: полиция задержала 23-летнего подозреваемого киевлянина

Елена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

Украинская певица Елена Тополя стала жертвой серьезного преступления — ее пытались шантажировать интимными материалами. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

Национальная полиция Украины сообщила о задержании 23-летнего жителя Киева, который, по данным следствия, пытался нажиться на приватных видео артистки. Мужчина требовал у певицы 75 тысяч долларов за то, чтобы компрометирующие кадры не появились в открытом доступе. Тем не менее, несмотря на это, видео все же попало в Сеть.

К слову, в своем официальном сообщении правоохранители не называли имени потерпевшей, однако утром 19 января сама Елена Тополя публично заявила, что стала жертвой шантажа. Артистка сообщила, что неизвестные лица распространяют ее интимные видео, и подтвердила, что обратилась с соответствующим заявлением в полицию.

Сообщение Национальной полиции Украины / © t.me/UA_National_Police

Задержание провели оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно со следователями полиции Киевской области. Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, касающихся вымогательства.

«Он располагал информацией, которая может скомпрометировать человека. Его задержали оперативники ДСР Нацполиции и следователи полиции Киевской области. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию», — говорится в сообщении.

Параллельно продолжаются следственные действия для установления возможных сообщников, которые могли быть причастны к преступлению или распространению материалов. За содеянное 23-летнему юноше грозит суровое наказание — до 12 лет лишения свободы.