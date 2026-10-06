Словно близнецы: Ротару, Огневич и другие звезды, поразившие сходством со своими братьями и сестрами

Злата Огневич и её сестра Юлия, Екатерина Осадчая, её отец и брат Владимир, София Ротару и Аурика Ротару

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В шоу-бизнесе есть знаменитости, которых поклонники годами узнают с первого взгляда, однако иногда достаточно лишь увидеть их родного брата или сестру — и возникает ощущение, будто перед глазами один и тот же человек. У некоторых знаменитых родственников черты лица настолько похожи, что их легко спутать на совместных фотографиях.

Особенно это заметно у известных украинских артистов. София Ротару, Злата Огневич, сестры Завальские, Екатерина Осадчая и Коля Серга в свое время показывали своих родных, которые немало удивили их поклонников своим сходством. А среди голливудских знаменитостей есть даже настоящие однояйцевые близнецы — как в случае с Рами Малеком.

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Рассказываем о семи звездных семьях, в которых генетика явно не скупилась на общие черты.

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София Ротару и Аурика Ротару

© Архів

Софию Ротару трудно с кем-либо спутать, однако в её семье есть человек, у которого с легендарной певицей удивительно много общего. Речь идёт о её младшей сестре Аурике Ротару.

У женщин похожи глаза, форма носа, овал лица, улыбка и даже манера позировать перед камерой. На некоторых архивных и современных фотографиях они действительно кажутся чуть ли не близняшками, хотя между сестрами 11 лет разницы. На то, насколько сильно они похожи, неоднократно обращали внимание и поклонники.

Интересно, что сама Аурика спокойно относится к постоянным сравнениям с Софией. В 2026 году она говорила, что ей приятно, когда её представляют как сестру знаменитой артистки. В то же время Аурика подчеркивала, что они с Софией всё же разные.

© Архів

Различить сестёр помогает разве что цвет волос: София Ротару уже много лет остаётся шатенкой, тогда как Аурика в своё время выбрала светлый оттенок. Именно разница в прическах стала одним из способов не перепутать двух знаменитых родственниц.

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Злата Огневич и её сестра Юлия

Злата Огневич и её сестра Юлия / © instagram.com/zlata.ognevich

Не менее поразительное сходство — у Златы Огневич и её младшей сестры Юлии Бордюг. Когда певица публикует совместные снимки с родственницей, поклонники нередко сравнивают их с близняшками.

Юлия младше Златы на семь лет, однако разница в возрасте совершенно не мешает сестрам иметь очень похожие черты. У них похожая форма лица, глаза, улыбка и общий тип внешности. В соцсетях под совместными фото артисток не раз появлялись комментарии о том, что их можно перепутать.

Сама Злата называет младшую сестру Джуно. Девушки не только вместе появлялись на фотографиях, но и имеют общую творческую историю: Юлия снялась в клипе Златы на песню «Ангел».

Злата Огневич и её сестра Юлия / © instagram.com/zlata.ognevich

Анна и Ангелина Завальские

Сестры Завальские / © instagram.com/anna_zavalskaya

В случае с сестрами Завальскими даже не нужно искать старые семейные фотографии, чтобы убедиться в их сходстве. Анна и Ангелина долгие годы находились на виду у публики как дуэт «Алиби», поэтому их общий образ прекрасно запомнился украинским слушателям.

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Две брюнетки с очень похожими чертами лица в свое время буквально стали визитной карточкой украинского шоу-бизнеса. Сестры вместе выступали, записывали песни и снимали клипы, а их внешнее сходство дополнял одинаковый сценический стиль.

Сестры Завальские / © instagram.com/anna_zavalskaya

Сестры создали дуэт «Алиби» в начале 2000-х годов. Их дебютный альбом «Две слёзы» вышел в 2002 году, после чего артистки стали одним из самых известных женских дуэтов украинской сцены. В 2012 году они сделали паузу в совместной карьере, сосредоточившись на семьях.

Впоследствии Анна и Ангелина вновь вернулись к совместному творчеству, уже под названием The Alibi Sisters. В 2026 году они даже представили новую украиноязычную версию своего известного хита «Табу».

Их случай особенный: сестры не просто похожи друг на друга, но и на протяжении многих лет сознательно поддерживают общий образ, из-за чего порой кажется, что на сцене выступает один человек в двух вариантах.

Сестры Завальские

Екатерина Осадчая и её брат Владимир

Екатерина Осадчая с братом / © instagram.com/kosadcha

Телеведущая Екатерина Осадчая редко показывает личную жизнь своей семьи, поэтому появление её брата Владимира в фотоблоге в своё время стало настоящей неожиданностью для поклонников.

Владимир Осадчий — человек, не стремящийся к публичности, который серьезно занимается вейксерфингом. Он также тренирует других и интересуется путешествиями, зимними видами спорта и йогой.

На совместных фотографиях с Екатериной особенно бросаются в глаза похожие глаза, форма лица и улыбка. При этом брат ведущей выглядит более спортивно, поэтому в целом они воспринимаются по-разному.

Интересно, что сходство передалось и следующему поколению. Подписчики Владимира в свое время обратили внимание, что старший сын Екатерины Осадчей Илья тоже напоминает своего дядю.

Екатерина Осадчая с братом / © instagram.com/kosadcha

Коля Серга и его брат Ростислав

Коля Серга и его брат Ростислав / © instagram.com/thekolya

А вот в семье Коли Серги сходство настолько поразительно, что поклонники буквально назвали братьев «двумя каплями воды».

Речь идет о младшем брате музыканта Ростислава Сергу. Коля опубликовал редкий совместный снимок с ним в своих соцсетях, и именно внешность братьев сразу привлекла внимание подписчиков.

У них очень похожи глаза, нос, форма лица и улыбка. На фотографии братья ещё и позировали в довольно простой одежде, поэтому внимание практически полностью сосредоточилось на их общих чертах.

Ростислав, как и Коля, связан с военным делом. Он служит военным медиком и преподаёт военную медицину.

Пенелопа и Моника Крус

Пенелопа и Моника Крус / © fashionising.com

А теперь — в Голливуд. Известный пример — сестры Пенелопа и Моника Крус.

Старшую Пенелопу Крус знают во всём мире благодаря её актёрской карьере, однако её младшая сестра Моника также работает в кино и имеет опыт работы в модельном бизнесе и в сфере танцев. И главное — сестры чрезвычайно похожи.

Тёмные волосы, выразительные глаза, форма лица, губы и мимика в целом делают их очень похожими. Настолько, что сама Пенелопа в своё время рассказывала о забавном случае: она посмотрела в зеркало заднего вида автомобиля и на мгновение подумала, что видит собственное отражение, хотя на самом деле там была Моника.

Их сходство даже использовали на съёмочной площадке. Когда Пенелопа была беременна во время работы над «Пиратами Карибского моря», Моника заменила её в некоторых кадрах, где лицо актрисы не было видно.

Пенелопа и Моника Крус / © fashionising.com

Бейонсе и Соланж Ноулз

Бейонсе и Соланж Ноулз / © Getty Images

В Голливуде трудно не обратить внимания на сестёр Ноулз — Бейонсе и Соланж. Обе давно построили собственные музыкальные карьеры, однако их внешнее сходство время от времени заставляет поклонников приглядываться к семейным фото повнимательнее.

У сестёр похожая форма лица, выразительные глаза, губы и характерная улыбка. Правда, на протяжении многих лет они экспериментировали с причёсками и стилем, поэтому на публике их не всегда легко сразу сравнить. На совместных снимках с семейных мероприятий сходство между Бейонсе и Соланж становится гораздо заметнее.

При этом каждая из сестёр пошла своим творческим путём. Бейонсе стала одной из самых успешных артисток современности, тогда как Соланж создала более альтернативный музыкальный образ и завоевала признание как автор и исполнительница.

Интересно, что младшая сестра Бейонсе также не раз оказывалась в центре внимания благодаря своему стилю. Соланж известна смелыми образами и экспериментами с внешностью, поэтому иногда их сходство как будто «теряется» за разными образами.

Впрочем, стоит сестрам появиться рядом в естественном виде — и семейные черты сразу становятся очевидными. Похоже, в случае с Ноулз генетика тоже сработала на славу.

Бейонсе и Соланж Ноулз / © Getty Images

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, где учатся дети украинских звезд. Одни выбрали образование в Украине, а другие – за границей.

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