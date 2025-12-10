- Дата публикации
Слухи о коме Степана Гиги: команда артиста жестко отреагировала и дала официальный комментарий
Представители звезды рассказали о реальном состоянии 66-летнего певца сейчас.
Вокруг состояния здоровья народного артиста Украины Степана Гиги разгорелся громкий информационный скандал.
На днях в Сети массово начали распространять слухи о якобы пребывании 66-летней звезды в коме. И все это после публикации журналиста Виталия Глаголы, который без официальных подтверждений, ссылаясь на собственные источники, заявил о крайне тяжелом состоянии певца после ампутации ноги и что он впал в кому.
Ранее команда исполнителя уже реагировала на слухи о якобы ампутации ноги певца и призвала «меньше верить слухам». Но это не остановило волну слухов о состоянии здоровья Степана Гиги. Поэтому на этот раз представители певца обратились к журналисту, который распространяет слухи, с требованием предоставить подтверждение опубликованной информации и удалить ложные утверждения.
Тем самым пиар-директор Ирэна Зайко в Instagram дала понять, что официального подтверждения сплетен о коме или ампутации не было. Ранее в заявлениях команды только отмечалось тяжелое, но стабильное состояние певца. По ее словам, подобные публикации со слухами не имеют ничего общего с достоверностью и нарушают право артиста на приватность.
В свою очередь Глагола ответил, что доверяет своим источникам и раскрывать их не собирается. В то же время он заявил, что готов обнародовать комментарий стороны артиста в случае официального опровержения.
Пиар-директор певца ответила, что команда уже предоставила все возможные объяснения и не видит оснований продолжать дискуссии в формате публичных перепалок. По ее словам, Степан Гига сейчас находится «в тяжелом, но стабильном» состоянии, получает полную медицинскую поддержку, а процесс восстановления требует времени.
«Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное. Он получает всю необходимую медицинскую помощь. Если будут изменения, первыми сообщит пресс-центр артиста. Журналисты должны пользоваться только официальными источниками. А все эти слухи нам точно ни к чему», — подчеркнула Зайко.
Напомним, осенью стало известно об операции Степана Гиги. Концерты артиста были отменены. Но со временем команда исполнителя все же порадовала его поклонников выпуском новой песни-молитвы.