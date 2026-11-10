"Слушаю и меня передергивает": Зибров назвал украинского артиста, которого не любит из-за воровства им хита

Павел Зибров

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Украинский певец Павел Зибров, который недавно рассекретил свою повышенную пенсию, откровенно высказался о творчестве Wellboy после истории с использованием его известного хита «Марина».

Артист признался, что теперь не хочет слушать песни младшего коллеги, хотя и не стал доводить спор до суда. Об этом Зибров рассказал в проекте «Наодинці з Гламуром».

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Причиной недоразумения стал трек Wellboy «Марина» из альбома «Пасажир», в котором прозвучали узнаваемые строчки из песни старшего коллеги — «Марина, Марина, любов моя єдина».

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Проблема заключалась в том, что команда молодого исполнителя не согласовала использование фрагмента с правообладателями заранее. По словам Зиброва, Wellboy обратился к нему уже после выхода композиции. Так что певец решил не начинать судебную тяжбу и разрешил ситуации остаться без дальнейшего обострения.

Wellboy

Однако личного увлечения творчеством Wellboy после этого у него не прибавилось. Зибров с юмором, но довольно резко признался, что знакомый припев теперь вызывает у него раздражение.

«Не слушаю Wellboy, потому что он просто меня бесит. „Марина, Марина, любов моя єдина“ (перекривляет напевая — прим. ред.) — это слушаю и меня передергивает. Он поздно обратился, когда выдал и его команда уже вложила деньги. Было поздно пить боржоми. Поэтому пусть поет, что делать. Судиться дяде Паше не нужно», — заметил артист в разговоре с Анной Севастьяновой.

Тем не менее, артист подчеркнул, что серьезно настроен по авторским правам на свои песни и верит в более сознательный подход: «Ничего, молодежь повзрослеет и будет серьезнее относиться к авторским правам и звонить по телефону: „Дядя Паша, а можно взять вашу песню или текст, музыку, или переделать…“. Это все с возрастом приходит».

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Павел Зибров

Как сам Wellboy объяснял ситуацию с песней «Марина»

Еще летом Wellboy не отрицал, что поначалу не обратился за разрешением на использование фрагмента композиции Зиброва. По его словам, после этого он лично позвонил старшему коллеге, и им удалось уладить недоразумения.

Артист подчеркивал, что между ними не было серьезной ссоры или личной розни. Он также признавался, что чувствовал себя неудобно из-за того, как все произошло, и называл Павла Николаевича «человеком с большой душой».

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

Напомним, недавно Павел Зибров назвал свои требования к будущему зятю и какое табу имеет.

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