Служащий в рядах ВСУ актер Сергей Журавлев женился

Актер Сергей Журавлев, который уже полгода служит в рядах ВСУ, решил не откладывать жизнь на потом.

Знаменитость женился. Избранницей актера стала девушка по имени Юлиана.

Свадьба Сергея Журавлева / Фото: instagram.com/taraden

О свадьбе парочки рассказал режиссер Денис Тарасов, свидетель жениха. Он поздравил друга с праздником и показал свадебные фото.

Свадьба Сергея Журавлева / Фото: instagram.com/taraden

"Круто, что именно в такое тяжелое время вы объединили свои сердца и поженились! Пусть ваш брак и ваша любовь будет такой крепкой и могучей, как твои стальные яйца!", — поздравил жениха Денис.

Свадьба Сергея Журавлева / Фото: instagram.com/taraden

В общем, влюбленные сделали скромную церемонию. Расписалась парочка в ЗАГСе и отпраздновала свадьбу в кругу близких друзей.

Свадьба Сергея Журавлева / Фото: instagram.com/taraden

Отметим, Сергей Журавлев с первых дней войны пошел защищать Украину от российских оккупантов. Актер был под Гостомелем и Ирпенем. Кроме этого, знаменитость неоднократно попадала под вражеские обстрелы.

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