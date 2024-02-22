Служебные романы, которые закончились браком: звезды, что встретили любовь на работе

Настоящую любовь можно встретить где угодно, даже на работе. Украинские знаменитости на собственном примере показали, как рабочие отношения могут перерасти в крепкий брак.

Звезды сначала начинали работать вместе, затем влюблялись и женились. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о знаменитостях, у которых был рабочий роман с коллегой, что закончился хеппи-эндом.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Ведущие вместе начали вести шоу "Голос. Діти". Между знаменитостями вспыхнула искра. Сначала они близко общались, вместе ужинали, Горбунов после поздних съемок подвозил Осадчую домой. Так рабочие отношения пары переросли в романтические. Сейчас Горбунов и Осадчая уже семь лет живут в счастливом браке и воспитывают двух общих сыновей – 7-летнего Ивана и 2-летнего Даниила.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк

Актеры познакомились на съемочной площадке. Валентину сразу понравилась юная Екатерина. В конце концов, пара начала встречаться. Правда, после завершения съемок сериала их отношения на время прекратились. Однако позже искра вернулась, влюбленные снова начали встречаться, а впоследствии – поженились. 7 февраля этого года Тышкевич и Томусяк отпраздновали первый юбилей их супружеской жизни – пара уже пять лет состоит в официальном браке.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Актеры встретили друг друга во время съемок сериала "Клан ювелиров". На экране они играли страстно влюбленную пару. Их экранные чувства переросли в настоящие. 1 апреля этого года супруги будут праздновать седьмую годовщину их брака. Также Денисенко и Фединчик воспитывают 6-летнего сына Андрея.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Пара познакомилась в далеком 2011 году, когда танцевала в паре на проекте "Танцы со звездами". Дикому сразу понравилась Ребрик, а она же хотела только дружбы. Но после проекта между ними начались романтические отношения, которые переросли в брак. Сейчас пара уже 12 лет живет в официальном статусе мужа и жены. Вместе они воспитывают двух дочерей – Диану и Полину. Впрочем, уже ориентировочно в марте у супругов родится третья девочка.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Потап и Настя Каменских

Парочка много лет работала вместе в дуэте "Потап и Настя". Многие годы им приписывали роман, который исполнители опровергали. В 2018 году стало известно, что Потап и Настя действительно вместе. В мае 2023 года они отыграли свадьбу под Киевом.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

Юрий Никитин и Ольга Горбачева

Пара познакомилась в 1998 году. Первоначально между ними были рабочие отношения, ведь Никитин был продюсером Горбачевой. Однако впоследствии пара начала встречаться и поженилась. Правда, в отношениях было не все сладко. Супруги успели развестись, но дали браку второй шанс. Вместе они воспитывают двух дочерей – Полину и Серафиму.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / Фото: instagram.com/gorbachovaolga

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