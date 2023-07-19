Смелая Меган Фокс посветила обнаженными ягодицами и сосками на фоне природы

Звезда устроила провокационную фотосессию.
Американская актриса Меган Фокс взбудоражила воображение поклонников смелой фотосессией, которую устроила недавно на природе.
На странице в Instagram звезда "Трансформеров" разместила эротические кадры, на которых позирует практически обнаженной. Из одежды на знаменитости только прозрачное платье кремового цвета в бохо-стиле. Наряд Фокс обнажил ее пятую точку и пышный бюст.
"Солнце Тельца в четвертом доме", – такими терминами из астрологии подписала кадры Меган. Кстати, по гороскопу артистка телец.
В свою очередь, поклонники были в восторге от фотосета своего кумира и наделали ей комплиментов:
- Ты роскошна, просто нет слов описать твою красоту
- Проверю, не следит ли за ней мой бойфренд
- Просто перехватывает дыхание
Напомним, что ранее Меган Фокс продемонстрировала свою красоту в других съемках, во время которых в микро-бикини забралась на дерево.
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