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Смелая Меган Фокс посветила обнаженными ягодицами и сосками на фоне природы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1833
Время на прочтение
1 мин
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Смелая Меган Фокс посветила обнаженными ягодицами и сосками на фоне природы

Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Звезда устроила провокационную фотосессию.

Американская актриса Меган Фокс взбудоражила воображение поклонников смелой фотосессией, которую устроила недавно на природе.

На странице в Instagram звезда "Трансформеров" разместила эротические кадры, на которых позирует практически обнаженной. Из одежды на знаменитости только прозрачное платье кремового цвета в бохо-стиле. Наряд Фокс обнажил ее пятую точку и пышный бюст.

Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

"Солнце Тельца в четвертом доме", – такими терминами из астрологии подписала кадры Меган. Кстати, по гороскопу артистка телец.

Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox
Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

В свою очередь, поклонники были в восторге от фотосета своего кумира и наделали ей комплиментов:

  • Ты роскошна, просто нет слов описать твою красоту
  • Проверю, не следит ли за ней мой бойфренд
  • Просто перехватывает дыхание
Меган Фокс / © instagram.com/meganfox
Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Напомним, что ранее Меган Фокс продемонстрировала свою красоту в других съемках, во время которых в микро-бикини забралась на дерево.

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Дата публикации
Просмотры
1833
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