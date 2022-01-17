Смена имени, попытки самоубийства и наркозависимость: скандальные выходки Шинейд О'Коннор

Артистка известна своими скандальными поступками.

Известная ирландская певица Шинейд О'Коннор приобрела мировую известность в 1990-х после исполнения песни Принса Nothing Compares 2 You.

Всего О'Коннор записала 10 сольных альбомов. Впрочем, больше всего артистка известна своими скандальными поступками. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить выходки звезды.

Шинейд О'Коннор / Associated Press

В прямом эфире порвала портрет Папы Римского

Шинейд училась в католической школе. Впрочем, будущей звезде это не доставляло никакого удовольствия, поэтому она ужасно себя вела и постоянно устраивала скандалы с учителями. В частности, в 1991 году в прямом эфире популярного шоу Saturday Night Live знаменитость порвала портрет Папы Иоанна Павла II с криком: "Боритесь с настоящим врагом".

Объявила себя священницей и лесбиянкой

В апреле в 1999-м Шинейд шокировала общественность, приняв "духовный сан" и стала носить одежду священника. Тогда она стала называть себя Бернадетт Мари. Ватикан немедленно отреагировал, заявив, что официальная церковь не признает Бернадетт.

Вскоре Шинейд объявила себя лесбиянкой. Тогда от нее "открестились" и те святые отцы, которые провели церемонию посвящения в сан.

Associated Press

Поддерживала деятельность сепаратистской организации IRA

Знаменитость открыто поддерживала деятельность сепаратистской военизированной организации IRA, выступавшей за отделение Северной Ирландии от Соединенного Королевства, критиковала войну в Персидском заливе и защищала религиозные меньшинства.

Несколько раз хотела покончить с собой

Певица не раз говорила, что собирается покончить с жизнью. Впервые исполнительницу подтолкнуло на суицид то, что она перенесла операцию по удалению матки, а отец ее сына не позволял женщине видеться с мальчиком.

В 2015 году звезда опубликовала "предсмертную записку" в Сети, в которой написала, что прячется в одном из дублинских отелей и уже выпила смертельную дозу снотворного. Через два года исполнительница не на шутку испугала фанов своим видеообращением и признанием в склонности к суициду. Звезда в слезах заявила, что на свете ее держит только поддержка врача, а безразличие и психические расстройства заставляют все время думать о самоубийстве.

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Также Шинейд часто исчезала без вести на месяц.

Публично предложила секс известному комику

Шинейд О'Коннор в 2017 году публично обратилась к юмористу Расселу Бренду и предложила ему секс.

"Всегда испытывала большое родство с тобой. И могли бы быть хорошие половые отношения, откровенно говоря. Последний мужчина, коснувшийся моего тела, удалил мою репродуктивную систему два года назад. Итак, если ты действительно хочешь быть частью моего путешествия к исцелению, пожалуйста, заедь мне, босс", – написала она.

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Заявила о сексуальном насилии со стороны матери

В том же 2017 году О'Коннор повергла в шок заявлением о том, что терпела сексуальное насилие со стороны своей мамы. Она заявила, что женщина устроила специальную камеру для пыток, где издевалась над дочерью. К слову, ее мама погибла в ДТП, когда Шинейд было 19 лет.

Сменила религию и имя

В 2018 году Шинейд приняла ислам и сменила имя на Магду Давитт, а впоследствии — на Шухада, что в переводе с арабского означает "мученики". О'Коннор объяснила, что сменила религию, поскольку все "священные писания ведут к исламу". С тех пор артистка выступает в хиджабе.

twitter.com/MagdaDavitt77

Наркозависимость

2021 год Шинейд посвятила своему выздоровлению от наркотической зависимости. Год назад артистка потеряла любимого человека и нашла утешение в запрещенных веществах.

"Это несколько иное, чем травка. Ее я употребляю 34 года. Всю жизнь. Я выросла с множеством травм, со мной жестоко обращались в детстве. Потом я занялась музыкой. Я так и не научилась жить нормальной жизнью. У меня никогда не было времени, чтобы прийти в себя", – объявила тогда звезда и отменила свои концерты.

Getty Images

Заметим, что недавно Шинейд О'Коннор потеряла 17-летнего сына. Парень по имени Шейн сбежал из психиатрической клиники, где лечился после двух попыток самоубийства, и покончил с собой. Семья Шейна решила его кремировать. На траурную церемонию скандальная 55-летняя артистка пришла в ярком розовом спортивном костюме.

После трагедии Шинейд О'Коннор снова заявила, что "собирается уйти за сыном".

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