Смерть Анны Жук в ДТП: что известно о ее младшем муже, сыновьях и где будут прощаться с блогершей

Муж Анны во время трагедии чудом уцелел вместе с ее сыном.
На днях Сеть всколыхнула новость о смерти блогерши Анны Жук в ужасном ДТП в Харькове.
Инфлюэнсерша вместе с мужем Владимиром и старшим сыном направлялась на день рождения к подруге, блогерше Стасе Макеевой. Впрочем, к сожалению, долгожданной встречи так и не случилось. Муж Анны Жук за рулем авто врезался в стоящий на обочине грузовик. От несовместимых с жизнью травм блогерша умерла сразу на месте ДТП.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, что Анна Жук говорила в своих последних интервью перед смертью о муже и семье.
Анна Жук за свою жизнь имела два брака. За первые годы она родила двух сыновей. А уже после развода блогерша завязала отношения с младшим на 14 лет мужчиной по имени Владимир, которому сейчас 24 года. На одном из подкастов Анна признавалась, что со вторым избранником ее познакомил общий знакомый.
Со вторым мужем их отношения довольно стремительно набирали обороты. Анна отважилась забеременеть, однако первого ребенка она потеряла на ранних сроках. Но впоследствии у них родился общий сын Захар.
"Нас познакомил общий знакомый. Потом мы начали ездить гулять. Мне он понравился своей добротой. На тот момент я не искала мужчину с деньгами или яхтами. Когда я ушла от Юры (первого мужа – прим. ред.), два года были просто рай: ты в гармонии, ни от кого не зависишь. Но оно все завертелось. У Вовы очень хорошая семья. Я забеременела, но, к сожалению, первая беременность завершилась не очень хорошо. Через месяц я снова беременнаю и у нас появляется третий сын Захар, общий. Я вижу, как он любит меня. Он говорит, что многому у меня учится", — говорила блогерша.
Тем не менее, Анна также училась у Владимира многим вещам. Так, муж знаменитости был предан духовности и даже долго служил в церкви. Инфлюэнсер всегда отмечала, что ее муж очень добрый и спокойный человек, в котором она нашла свой баланс.
"Он многому меня учит, даже в духовном плане. Он очень развитый человек, и шесть лет служил в церкви. Он действительно верующий и добрый человек. Максимально спокоен. Я наоборот, более активна, как вертолет. Но между нами есть баланс, как весы за знаком зодиака", – делилась звезда Сети.
До трагедии Владимир работал на ферме и занимался арендой авто. В свободное время занимался спортом. Перед полномасштабным вторжением семья жила на Донбассе, но потом переехала в Харьков.
Сейчас муж Анны Жук после жуткого ДТП остался вдовцем и получил травмы. Владимир находится под наблюдением врачей в реанимации. Находившийся в машине во время инцидента сын Анны Жук также в реанимации. Тем временем блогерша Настя Скальницкая сообщила, что мальчик был в коме, но сейчас пришел в себя.
К слову, похороны Анны Жук пройдут в Харькове. Прощальная церемония запланирована на 26 января 9:00 в храме Ивана Богослова.
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