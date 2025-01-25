Смерть Анны Жук в ДТП: что известно о ее младшем муже, сыновьях и где будут прощаться с блогершей

На днях Сеть всколыхнула новость о смерти блогерши Анны Жук в ужасном ДТП в Харькове.

Инфлюэнсерша вместе с мужем Владимиром и старшим сыном направлялась на день рождения к подруге, блогерше Стасе Макеевой. Впрочем, к сожалению, долгожданной встречи так и не случилось. Муж Анны Жук за рулем авто врезался в стоящий на обочине грузовик. От несовместимых с жизнью травм блогерша умерла сразу на месте ДТП.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, что Анна Жук говорила в своих последних интервью перед смертью о муже и семье.

Анна Жук за свою жизнь имела два брака. За первые годы она родила двух сыновей. А уже после развода блогерша завязала отношения с младшим на 14 лет мужчиной по имени Владимир, которому сейчас 24 года. На одном из подкастов Анна признавалась, что со вторым избранником ее познакомил общий знакомый.

Анна Жук с мужем

Со вторым мужем их отношения довольно стремительно набирали обороты. Анна отважилась забеременеть, однако первого ребенка она потеряла на ранних сроках. Но впоследствии у них родился общий сын Захар.

"Нас познакомил общий знакомый. Потом мы начали ездить гулять. Мне он понравился своей добротой. На тот момент я не искала мужчину с деньгами или яхтами. Когда я ушла от Юры (первого мужа – прим. ред.), два года были просто рай: ты в гармонии, ни от кого не зависишь. Но оно все завертелось. У Вовы очень хорошая семья. Я забеременела, но, к сожалению, первая беременность завершилась не очень хорошо. Через месяц я снова беременнаю и у нас появляется третий сын Захар, общий. Я вижу, как он любит меня. Он говорит, что многому у меня учится", — говорила блогерша.

Анна Жук с семьей

Тем не менее, Анна также училась у Владимира многим вещам. Так, муж знаменитости был предан духовности и даже долго служил в церкви. Инфлюэнсер всегда отмечала, что ее муж очень добрый и спокойный человек, в котором она нашла свой баланс.

"Он многому меня учит, даже в духовном плане. Он очень развитый человек, и шесть лет служил в церкви. Он действительно верующий и добрый человек. Максимально спокоен. Я наоборот, более активна, как вертолет. Но между нами есть баланс, как весы за знаком зодиака", – делилась звезда Сети.

Анна Жук с мужем

До трагедии Владимир работал на ферме и занимался арендой авто. В свободное время занимался спортом. Перед полномасштабным вторжением семья жила на Донбассе, но потом переехала в Харьков.

Сейчас муж Анны Жук после жуткого ДТП остался вдовцем и получил травмы. Владимир находится под наблюдением врачей в реанимации. Находившийся в машине во время инцидента сын Анны Жук также в реанимации. Тем временем блогерша Настя Скальницкая сообщила, что мальчик был в коме, но сейчас пришел в себя.

К слову, похороны Анны Жук пройдут в Харькове. Прощальная церемония запланирована на 26 января 9:00 в храме Ивана Богослова.

Анна Жук с семьей

Читайте также: