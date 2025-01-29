Смерть блогерши Анны Жук в жутком ДТП: суд избрал меру пресечения мужу погибшей

Суд избрал меру пресечения мужу блогерши Анны Жук, которая погибла 24 января в жуткой аварии.

Об этом сообщает издание "УНН" со ссылкой на полицию в Полтавской области. Отмечается, что суд отправил Владимира Билевцова под стражу на 60 дней. Внесение залога не предусматривается. К слову, муж Анны Жук был за рулем Lexus, который столкнулся грузовиком, который стоял в неподвижном состоянии за пределами проезжей части.

Напомним, ранее полиция объявила о подозрении Владимиру Билевцову по части 2 статьи 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Анна Жук погибла в ДТП

Гибель блогерши Анны Жук в ДТП – что известно

Популярная украинская блогерша Анна Жук погибла в ужасном ДТП утром 24 января на трассе Киев-Харьков. Автомобиль, в котором находилась Жук, врезался в грузовик, который стоял в неподвижном состоянии за пределами проезжей части. По предварительной информации следствия, за рулем находился ее муж Владимир Белевцов. Блогерша получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.

В авто также находились муж Анны Жук и сын, которые чудом уцелели. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что известно о Владимире Билевцове, которому полиция объявила подозрение.

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