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Смерть Мэттью Перри: еще один из пяти подозреваемых признал себя виновным в передозировке актера
Врач звезды сериала "Друзья" признался, что поставлял ему наркотические вещества, делал инъекции, а также научил этому его помощника.
Один из пяти подозреваемых в смерти американского актера Мэттью Перри признал себя виновным.
Речь идет о враче Сальвадоре Пласенсия, пишет BBC. В частности, медик продавал звезде сериала "Друзья" наркотические вещества, делал инъекции, а также научил этому помощника актера. Именно Пласенсия дал Перри кетамин за несколько недель до того, как он умер в джакузи от передозировки. Также отмечается, что врач в период с сентября по октябрь 2023 года продал артисту 20 ампул кетамина. К тому же, Перри также принимал еще и кетамин от депрессии, который был назначен его медиком.
В общем, теперь врачу грозит до 40 лет лишения свободы. Это максимальный срок наказания за признание такой вины.
Смерть Мэттью Перри - что известно
Американский актер умер 28 октября 2023 года. Его нашли мертвым в джакузи в собственном доме. На месте полицейские не нашли наркотических веществ. Однако расследование показало, что Мэттью Перри умер от передозировки.
Также полицейские назвали пятерых причастных к смерти актера - двух врачей, помощника, друга и наркоторговца. Четверо из них уже признали свою вину. Тем временем наркоторговка отрицает все обвинения против нее.
Напомним, недавно стало известно, что умер украинский музыкант Григорий Чайка. Уже известна причина его смерти.