Смерть Робби Колтрейна: стало известно, от чего скончался звезда фильмов о Гарри Поттере

Известный по роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, 72-летний Робби Колтрейн, ушел из жизни из-за наличия сразу нескольких заболеваний.

Одно время актер боролся с ожирением, имел инфекционные заболевания и проблемы с сердечно-сосудистой системой, пишет TMZ. Также одной из болезней был сепсис.

Как отметили в свидетельстве о смерти Колтрейна, причиной прекращения жизнедеятельности организма стала полиорганная недостаточность (критическое повреждение двух или более органов). Более того, Робби еще и имел диабет второй степени.

Перед смертью звезда "поттерианы" находился в больнице, недалеко от своего дома в Шотландии.

Напомним, что о смерти Робби Колтрейна стало известно 14 октября. Звезды "Гарри Поттера" выразили свои соболезнования родным коллеги и вспомнили, каким он был при жизни.

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