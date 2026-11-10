Смерть Сергея Соседова застала его на лестнице в отеле: в Сети появилось видео падения путиниста

Сергей Соседов

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В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором зафиксировано падение российского музыкального критика Сергея Соседова в гостинице Якутии. Именно после этой травмы одиозная звезда украинского «Х-фактора» скончался в возрасте 58 лет.

На обнародованных росСМИ кадрах видно, как Соседов спускается по лестнице в гостинице, внезапно останавливается, отклоняется назад и падает. Удар приходится на затылок. После громкого звука падение к путинисту подбежало несколько человек и стало вызывать скорую.

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Как умер Сергей Соседов — последние кадры

Как сообщалось ранее, Соседов приехал в Якутию на гастроли. После падения его доставили в больницу, где медики пытались спасти путиниста во время операции, однако тот скончался. По предварительно обнародованной информации, причиной смерти стал перелом основания черепа, который повлек за собой значительное кровоизлияние и отек головного мозга.

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Ранее также сообщалось, что окружение одиозного критика предполагало: потерю равновесия мог спровоцировать тромб. Впрочем, эта версия не была официально подтверждена.

Что известно о смерти Сергея Соседова

Пропагандист умер после падения с лестницы в отеле во время поездки в Якутию. По словам его матери, накануне трагедии она пыталась отказать сына от дальнего путешествия, однако он все же отправился на работу.

Соседов стал известен в Украине благодаря участию в шести сезонах шоу «Х-фактор», где был одним из судей. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году он поддержал оккупацию Крыма, а затем начал позорно публично распространять кремлевские нарративы и оправдывать полномасштабное вторжение РФ.

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