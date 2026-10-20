Смерть звезды "Дизель Шоу" Марины Поплавской: Булитко, Сморыгин и другие обратились к покойной звезде

Марина Поплавская, актеры "Дизель Студио" / © instagram.com/dizelstudio

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Сегодня, 20 октября, минуло восемь лет со дня трагического ДТП, которое унесло жизнь актрисы «Дизель Шоу» Марины Поплавской. В годовщину смерти артистки ее коллеги вспомнили общие моменты и посвятили ей щемящие слова.

Виктория Булитко, Евгений Сморыгин, Егор Крутоголов и другие участники юмористического проекта опубликовали в Instagram фотографии со сцены. На них артисты стоят на фоне большого изображения улыбающейся Марины. Коллеги признались, что до сих пор чувствуют пустоту после потери близкого человека, который был неотъемлемой частью их творческой семьи.

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Марина Поплавская, актеры «Дизель Студио» / © instagram.com/dizelstudio

В совместном обращении представители «Дизель Студио» отметили, что даже спустя годы память об актрисе остается живой. Они вспомнили ее искренний смех, мудрость и большое сердце, а также признались, что сохраняют к ней нерастраченную любовь и благодарность. Для коллег Поплавская была не только талантливой артисткой, но и человеком, который объединял команду и дарил ей тепло.

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«"От твоих шуток тепло до сих пор…" — боль, которая не заживает, и память, которая живет вечно. Осень снова плачет дождями, накрывая города печальной ностальгией. Но самое трудное — осознавать, что родного человека уже не вернешь. Актеры выливают в каждое слово всю свою нерастраченную любовь, тоску и благодарность нашей неповторимой Маринке. Ее смех, мудрость, безграничное сердце и свет, который она оставила, навсегда в наших душах. Пока мы помним, она с нами…» — щемяще написали звезды «Дизель Студио».

Актеры «Дизель Студио» / © instagram.com/dizelstudio

Отдельно коллеги обратились к Марине, вспомнив ее поддержку за кулисами и особую роль в жизни коллектива. По их словам, актриса умела успокоить одним взглядом, искренне поддержать в нужный момент, подарить хорошее настроение даже в сложные дни.

«Свет, который не гаснет. Есть пропасть, которую ничем и никем невозможно заполнить. Маришка, Мариночка, наша Королева… Как нам тебя не хватает! Не хватает твоих крепких теплых объятий перед выходом на сцену. Твоего мудрого материнского взгляда, которым ты умела успокоить даже в самый бурный день. Твоего колоссального самобытного таланта, который заставлял миллионы людей задерживать дыхание, а затем взрываться искренним смехом. Ты была не просто коллегой или актрисой — ты была душой нашего "дизель"-семейства, его совестью, теплом и хранителем!» — подчеркнули коллеги покойной актрисы и воспели свои чувства в особой песне.

В своем обращении артисты также подчеркнули, что Поплавская оставила значительно больше, чем яркие роли и шутки. Они вспомнили ее преданность работе, щедрость и умение ценить жизнь, которым она вдохновляла окружающих. В то же время признались, что осознание масштаба потери не становится легче с течением времени.

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«Ты отдавала зрителям все до последней капли: свою энергию, талант и большое доброе сердце. Ты учила нас быть настоящими, любить жизнь и ценить каждый миг. И сегодня, вспоминая тебя, мы не просто тоскуем — мы плачем от осознания, какую гигантскую часть нашей души ты унесла с собой», — подытожили звезды.

Напомним, Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года в результате ДТП с участием автобуса, в котором ехала команда «Дизель Шоу». Тогда другие участники коллектива также получили травмы разной степени тяжести. Смерть актрисы стала большой потререй для ее коллег и поклонников.

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