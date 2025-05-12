Смерть звезды "Дизель Шоу" Марины Поплавской: коллега раскрыла правду о роковом ДТП и где виновник

Марина Поплавская, Яна Глущенко

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Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно назвала причину увольнения из "Дизель Шоу", раскрыла причины рокового ДТП, где погибла ее коллега Марина Поплавская.

Как известно, трагедия произошла в 2018 году во время тура шоу. По версии полиции, жизнь талантливой актрисы унесла опрометчивость водителя. Эти слова подтвердила и сама Яна. По ее словам, водитель во время вождения автобусом, где была вся команда, просто уснул. И в результате Марина, сидевшая рядом с водителем, погибла. Глущенко признается, что на самом деле так не должно было быть и ее подруга должна была заранее выйти в Житомире, как делала это во время предыдущих туров, но в этот раз почему-то поехала дальше.

После рокового ДТП, по словам Яны, она была одной из коллектива, кто хотел посадить в тюрьму водителя за совершенное. Тем более, по версии актрисы, в состоянии аффекта он сначала утверждал, что так произошло из-за якобы того, что Марина отвлекла.

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"Это инсайдерская информация. Почему это случилось - наш водитель уснул. Об этом никто не говорил: он врезался в грузовик. Когда все это произошло, то он, возможно, в состоянии аффекта говорил, что все это его Маринка отвлекла. И когда наш адвокат спрашивала, что с ним делать, я сказала, что он должен сидеть. И я это сказала одна из шести актеров. Мы всегда ехали через Житомир, где она обычно выходила. И почему она сидела впереди – она следила за тем, чтобы водитель не уснул. Она очень любила измерять давление и в это время она с ним разговаривала и отвлеклась. Я бы все сделала, чтобы все это изменить", - ошеломила звезда в интервью Славе Демину.

Участница "Дизель Шоу" Марина Поплавская / © instagram.com/poplavskaya.m

О будущей судьбе виновника Глущенко знает немного. В частности, рассказывает, что мужчина признал свою вину и был обязан выплатить семье Поплавской компенсацию. К тому же должен был возместить расходы по лечению пострадавших коллег в аварии. Впрочем, актриса признается, что средства, которые она получила, не покрыли всю сумму ее операций на ногах, которые были серьезно травмированы.

"Не знаю, что с водителем. Ему дали три года условного наказания и все, не знаю. Но он признал свою вину. Сестре Марине должен выплатить возмещение, к чему обязал суд. А у меня была очень дорогая операция (на ногах – прим. ред.) и мне ничего не выплатили. Там только немного – 10 тыс. грн. А операция была намного дороже", - добавила артистка.

Напомним, недавно Яна Глушенко шокировала признанием о мыслях развестись с мужем и что было причиной.

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