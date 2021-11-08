Смертельная давка в США: против Трэвиса Скотта и организаторов фестиваля подали иск на $1 млн

Смертельная давка в США: против Трэвиса Скотта и организаторов фестиваля подали иск на $1 млн

Тем временем родственники погибших также обещают "сделать все возможное", чтобы рэпера "отдали правосудию".

После гибели восьми человек в давке на фестивале Astroworld в США один из участников подал иск на миллион долларов против организаторов мероприятия и рэпера Трэвиса Скотта, во время концерта которого произошел инцидент.

Об этом сообщает Rolling Stone.

В иске, поданном в суд округа Харрис от имени травмированного посетителя фестиваля Мануэля Соузы также фигурируют компания Live Nation, соорганизатор ScoreMore и лейбл звукозаписи Скотта Cactus Jack Records.

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"Обвиняемые не смогли должным образом спланировать и провести концерт в безопасной манере, — заявил адвокат истца Стив Херкер. — Зато они сознательно игнорировали крайний риск причинения вреда любителям концертов, а в некоторых случаях активно поощряли и разжигали опасное поведение".

В иске утверждается, что организаторы игнорировали признаки опасности еще до инцидента, в частности, когда фанаты взламывали ворота безопасности на входе на фестиваль.

Кроме того, их обвиняют в "сознательном решении позволить шоу продолжиться" даже после того, как травмы среди участников толпы стали очевидными.

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"В конце концов, из-за активного решения обвиняемых разрешить шоу продолжиться, сцена превратилась в сплошное рукопашное сражение, что привело к ненужной преждевременной гибели по меньшей мере 8 человек и ранению многих других", — указал защитник.

Он также добавил, что Трэвис Скотт якобы и раньше поощрял поклонников к подобному поведению, что приводило к "серьезному насилию на многочисленных прошлых концертах".

Истец требует более миллиона долларов компенсации за "грубую небрежность организаторов".

В издании предполагают, что этот иск станет первым из череды других, которые, скорее всего, будут поданы в суд в ближайшее время. Ранее брат одного из убитых на фестивале через соцсети обещал "сделать все возможное, чтобы убедиться, что (Скотт. — Ред.) отдан правосудию".

В давке во время музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне в американском штате Техас вечером в пятницу, 5 ноября, погибли восемь человек от 14 до 27 лет. Двое погибших были несовершеннолетними.

Еще у одиннадцати участников фестиваля произошла остановка сердца, их пришлось реанимировать прямо в толпе. Кроме того, на месте происшествия развернули полевой госпиталь, в который обратились около трехсот пострадавших.

Скорее всего, люди из отдаленных участков хотели добраться ближе к сцене.

На видеозаписях с места инцидента видно, что Скотт несколько раз приостанавливал свое выступление, обращаясь в службу безопасности с просьбой помочь своим поклонникам. В конце концов, он завершил концерт, посетителями которого стали около 50 тысяч человек.

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