Смертельная давка в США: семьи погибших отказались от материальной помощи Трэвиса Скотта

Рэпер предложил оплатить похороны погибших.

Пять семей, родные которых погибли в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас, отказались от материальной помощи рэпера.

Тэевис собирался оплатить похороны погибших, помочь пострадавшим, а также вернуть средства за билеты на его выступление. Однако некоторые семьи отказались от помощи артиста. Их адвокаты утверждают, что рэпер решил помочь, чтобы его не осуждали после трагедии.

На концерте Трэвиса Скотта произошла смертельная давка / скриншот с видео

"Если он хотел убедить эти семьи в своей искренности и в том, что он заботится о них и понимает, что похороны — это дорого, то это не удалось. Вы не отправляете по почте бумажку от юриста, в которой говорится, что он представляет Трэвиса Скотта. Эти семьи сходят с ума от горя", — прокомментировал адвокат, пишет BBC News.

Напомним, что давка произошла 5 ноября во время открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехало более 50 тысяч человек. Впрочем, во время выступления рэпера Трэвиса Скотта началась ужасная давка, в результате которой погибли 10 человек, среди погибших был 9-летний мальчик.

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