Смертельная давка в США: Трэвис Скотт продолжал петь даже тогда, когда люди теряли сознание

Смертельная давка в США: Трэвис Скотт продолжал петь даже тогда, когда люди теряли сознание

В результате давки восемь человек погибли.

В Сети обвинили рэпера Трэвиса Скотта в том, что он якобы понимал, насколько возбуждена толпа, видел зрителей, которые потеряли сознание, но не сделал ничего, чтобы остановить свое выступление.

На концерте Трэвиса Скотта случилась смертельная давка / скриншот с видео

Во время концерта рэпера на фестивале в США произошла трагедия. В результате давки восемь человек погибли, более трех сотен получили ранения.

На концерте Трэвиса Скотта случилась смертельная давка / скриншот с видео

Очевидцы говорят, что испуганные люди пытались остановить выступление Трэвиса. Толпа скандировала то же самое. Впрочем, рэпер со сцены ничего не слышал. Один из операторов концерта таки вызвал скорую. Тогда рэпер впервые сбился, впрочем, позже снова продолжил петь. Когда медики реанимировали людей, Трэвис не останавливал свой концерт.

"Вдруг ребра сдавило, чья-то рука вдавилась в шею. Я пыталась дышать, но не могла. Я чуть не потеряла сознание. Нас было пятеро, но мы потеряли друг друга. Все вокруг кричали. Девушка рядом просила о помощи, а я даже шевельнуться не могла. Если бы парень рядом не помог — я бы потеряла сознание", — говорит Ниагара Гудз, которая была на концерте .

На концерте Трэвиса Скотта случилась смертельная давка / скриншот с видео

К слову, один из участников подал иск на миллион долларов против организаторов мероприятия и рэпера Трэвиса Скотта, во время концерта которого произошел инцидент. В иске утверждается, что организаторы игнорировали признаки опасности еще до инцидента, в частности, когда фанаты взламывали ворота безопасности на входе в фестиваль. Тем временем родственники погибших также обещают "сделать все возможное", чтобы рэпера "отдали правосудию".

На концерте Трэвиса Скотта случилась смертельная давка / скриншот с видео

"Мы хотим изменить способ проведения таких мероприятий. Потому что сейчас погиб мой сын. А мог погиб ваш. Вы отпускаете ребенка на концерт, а люди, которые берутся отвечать за его безопасность — допускают ужасные ошибки", — говорит Эдгар Акоста, отец погибшего Акселя Акосты .

На концерте Трэвиса Скотта случилась смертельная давка / скриншот с видео

Кроме того, техасская полиция изучает многочисленные сообщения о том, что некоторые зрители прямо во время концерта принимали наркотики.

Новости мира: пользователи соцсетей обвиняют Тревиса Скотта в трагедии на его концерте

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