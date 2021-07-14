Смешная alyona alyona в панамке и купальнике позировала на детской площадке

Смешная alyona alyona в панамке и купальнике позировала на детской площадке

Артистка подумала о том, как можно отдохнуть недорого.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, бойфренда которой рассекретили журналисты, запостила новый снимок в рамках рекламной кампании своего альбома Galas.

На этот раз артистка никого из знаменитостей не пародировала, а поделилась собственным полетом фантазии. На странице в Instagram Алена разместила фотографию, которая была сделана на детской площадке. На фотографии реперша сидит на полотенце на песке в зеленом сплошном купальнике и панамке.

instagram.com/alyona.alyona.official

Под постом звезда поразмыслила о том, как можно дешево отдохнуть в городе и сделала это с иронией.

"Жилье — на отдыхе жильем выступает отель. Чтобы создать атмосферу отеля у себя дома не хватает только наличия горничной. Выходим из ситуации: вешаем на дверь табличку "Need Cleaning" и звоним в дверь соседки с просьбой навести порядок в вашей квартире. Даем ей 1 доллар. Если будет возмущаться, делаем вид, что не понимаем ее языка. Также можно сделать вид, что звоните администратору", — советует Алена.

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А что касается пляжа, исполнительница дала такой совет:

"Море и песок — важные элементы для того, чтобы почувствовать отдых. Но у нас экономпредложение, берем только песок. Ищем ближайшую детскую площадку. В красивом купальнике раскладываем все пляжные атрибуты, раздаем детям шоколад и просим имитировать звуки чаек", — отметила артистка.

Напомним, не так давно alyona alyona эмоционально объяснила, почему спела с российскими артистами. Артистка прокомментировала совместную работу с группой "Каста".

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