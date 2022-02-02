Смешная Ксения Мишина в очках и Дмитрий Гордон: в Сети появился трейлер комедии "Соседка"

Смешная Ксения Мишина в очках и Дмитрий Гордон: в Сети появился трейлер комедии "Соседка"

На широкие экраны картина выходит с 3 марта.

3 марта 2022 года на экраны отечественных кинотеатров выйдет романтическая комедия "Соседка" производства компании F Films при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и канала "1+1".

Фильм создан по сценарию украинской писательницы Ирэны Карпы. Знакомьтесь: он – ярый холостяк, она – мать-одиночка, которая верит в любовь. И между ними – ничего общего. Так думают они…

Весь смысл жизни молодого повесы Петра (Артемий Егоров) — вечеринки, отношения на ночь и ноль процентов ответственности. А еще его легко взять "на слабо", поэтому он закладывается с другом детства на "порш", что сможет прожить месяц с одной женщиной.

Артемий Егоров

Так в "холостяцкой норе" оказывается его полная противоположность — скромная и рассудительная учительница музыки Вероника, которую сыграла Ксения Мишина. И все бы ничего, но женщина – с "прицепом".

Ксения Мишина и Артемий Егоров

Под силу ли мачо "со стажем" такое испытание и чем закончится для него это адское соседство – не догадывается никто. Даже Дмитрий Гордон, тоже появляющийся в ленте, не смог "расколоть" эту горячую парочку.

Дмитрий Гордон

Потому интриг и неожиданностей будет немало. Но отличное настроение – гарантированно.

Динамический сюжет и безумные приключения героев точно не дадут скучать. Отборный юмор, которым пронизан фильм, и талантливая игра актеров – настоящая волшебная пилюля, способная зарядить позитивом. И все это – на фоне ярких киевских локаций, что дарит ощущение причастности к событиям и позволяет по-новому взглянуть на уже привычные виды столицы.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение – драйвовые треки украинских исполнителей придают праздничную атмосферу и энергичность. В этом калейдоскопе эмоций создатели фильма не обошли и актуальную социальную проблематику и смогли раскрыть пласт догм и стереотипов по поводу отношений между людьми. Поэтому, несмотря на легкость, картина наталкивает и на серьезные размышления.

Продюсеры проекта – компания F Films, известная по таким хитам отечественного проката, как "Свингеры" и "Свингеры 2".

Читайте также: