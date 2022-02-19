Смешная MamaRika в ночной рубашке и с маской на лице устроила фотосет в ванной

Знаменитость порадовала поклонников новым контентом.
Украинская певица MamaRika имеет отличное чувство юмора и часто шутит со своими поклонниками.
В общем, артистка на этот раз порадовала фанатов забавным контентом. Исполнительница показала свои "ежедневные ритуалы".
К слову, MamaRika в ночной рубашке и без нижнего белья с утра сделала маску для лица, которая увлажняет кожу. Конечно, артистка не упустила мгновения, чтобы еще раз пошутили. Она сделала фото, на котором предстала перед камерой с пучком на голове и забавной гримасой.
Позже артистка сделала массаж бедер специальной щеткой. Это для того чтобы кожа не теряла упругости. Звезда записала процесс на видео и опубликовала в Instagram-stories.
"Сухой массаж для упругости ягодиц", – подписала видео исполнительница.
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