Смешная MamaRika в ночной рубашке и с маской на лице устроила фотосет в ванной

Смешная MamaRika в ночной рубашке и с маской на лице устроила фотосет в ванной

Знаменитость порадовала поклонников новым контентом.

Украинская певица MamaRika имеет отличное чувство юмора и часто шутит со своими поклонниками.

В общем, артистка на этот раз порадовала фанатов забавным контентом. Исполнительница показала свои "ежедневные ритуалы".

К слову, MamaRika в ночной рубашке и без нижнего белья с утра сделала маску для лица, которая увлажняет кожу. Конечно, артистка не упустила мгновения, чтобы еще раз пошутили. Она сделала фото, на котором предстала перед камерой с пучком на голове и забавной гримасой.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Позже артистка сделала массаж бедер специальной щеткой. Это для того чтобы кожа не теряла упругости. Звезда записала процесс на видео и опубликовала в Instagram-stories.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

"Сухой массаж для упругости ягодиц", – подписала видео исполнительница.

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