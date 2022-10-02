Смешная Надя Дорофеева в носочках показала, как с Кацуриным занималась творчеством

Певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками, как проводит досуг со своим бойфрендом Мишей Кацуриным.

В сторис на своих страницах в Instagram и Надя Дорофеева и ее новый бойфренд, ресторатор и музыкант Миша Кацурин показали, как вместе проводят дома время.

Так, пару посетила муза и они решили написать трек. По крайней мере Надя отметила, что они создали очень крутую песню.

В коротких видео, которыми влюбленные поделились в фотоблоге, запечатлен творческий процесс. Судя по всему, трек писали прямо в спальне на кровати. И пока Кацурин что-то играет на электронном фортепиано, Дорофеева внимательно его слушает, положив ноги в носках на колени любимого.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Взяла клавишника в свой коллектив", – подписала видео Надя.

В свою очередь Миша показал, как Надя танцевала дома под его композицию. "Можно ли по ногам определить, нравится малой новый трек или нет?" – написал Кацурин.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, недавно Надя Дорофеева ответила, как решилась развестись и закрутить новый роман.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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