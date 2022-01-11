Смешная Ольга Сумская с пышной прической снялась в комедии Остапчука

20 января на широкие экраны выходит фильм "Любовь и блогеры".

20 января в кинотеатрах страны стартует показ романтической комедии "Любовь и Блогеры".

"Основано на ржачных событиях" - именно такой слоган имеет фильм, герои которого показывают людей и их истории из реальной жизни. Впервые в украинском кино в актерский состав вошли известные блогеры Instagram и популярные персонажи из ТikТоk.

Главные роли комедии сыграли ведущие украинские актеры – Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий. Появление в фильме и отношение к своей героине прокомментировала сама Ольга Сумская:

Ольга Сумская / Ігор Губар

“Мне ужасно нравится моя героиня, Тамара Павловна - я давно мечтала о такой классной, характерной роли. Женя как будто знал, о чем я грезила. Он сделал мне телефонный звонок, в котором прозвучало предложение сыграть такую ​​яркую героиню – конечно, я согласилась с огромным удовольствием, не задумываясь ни на секунду”.

Также в комедии сыграли известные украинские блогеры и артисты: Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Ксюша Манекен, Роман Свичкоренко, Анна Алхим, Виктория Маремуха, Женя Белозеров.

Виктория Маремуха / Ігор Губар

“Это было достаточно рискованно – собрать на одной съемочной площадке профессиональных актеров и блогеров. Но свершилась магия, все сразу включились в работу, почувствовали друг друга и у нас произошел симбиоз талантов”, - рассказал Евгений Таллер, продюсер, сорежиссер “Любовь и Блогеры”.

Блоггеры / Ігор Губар

Романтическая комедия была отснята в рекордные сроки. Фильм готов к выходу на экраны уже через полгода после зарождения идеи у продюсеров:

"С момента идеи до премьеры прошло всего 6 месяцев, поверьте, для киноиндустрии – это нереально быстро, – комментирует продюсер фильма Владимир Остапчук. - Более того, 4 или 5 сценаристов и студий смотрели на нас, как на сумасшедших и говорили “вам не удастся”, “это невозможно”. Как видите, мы таки сумасшедшие, и когда чего-то реально хочешь – обязательно удастся"

Владимир Остапчук и Евгений Таллер / Ігор Губар

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение фильма. Саундтрек к фильму будет звучать в исполнении знаменитой Верки Сердючки, а также в комедии можно будет услышать песни группы The HARDKISS, KAZKA, Jerry Heil и других.

Назар Заднепровский / Ігор Губар

Кадр из фильма / Ігор Губар

Режиссером ленты стал Дмитрий Голумбевский, сорежиссером – Евгений Таллер, продюсерами – Евгений Таллер и Владимир Остапчук, а сценарий был написан Алексеем Приходько (франшиза "Сумасшедшая свадьба").

Читайте также: