Смешная Ольга Сумская с пышной прической снялась в комедии Остапчука

20 января на широкие экраны выходит фильм "Любовь и блогеры".
20 января в кинотеатрах страны стартует показ романтической комедии "Любовь и Блогеры".
"Основано на ржачных событиях" - именно такой слоган имеет фильм, герои которого показывают людей и их истории из реальной жизни. Впервые в украинском кино в актерский состав вошли известные блогеры Instagram и популярные персонажи из ТikТоk.
Главные роли комедии сыграли ведущие украинские актеры – Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий. Появление в фильме и отношение к своей героине прокомментировала сама Ольга Сумская:
“Мне ужасно нравится моя героиня, Тамара Павловна - я давно мечтала о такой классной, характерной роли. Женя как будто знал, о чем я грезила. Он сделал мне телефонный звонок, в котором прозвучало предложение сыграть такую яркую героиню – конечно, я согласилась с огромным удовольствием, не задумываясь ни на секунду”.
Также в комедии сыграли известные украинские блогеры и артисты: Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Ксюша Манекен, Роман Свичкоренко, Анна Алхим, Виктория Маремуха, Женя Белозеров.
“Это было достаточно рискованно – собрать на одной съемочной площадке профессиональных актеров и блогеров. Но свершилась магия, все сразу включились в работу, почувствовали друг друга и у нас произошел симбиоз талантов”, - рассказал Евгений Таллер, продюсер, сорежиссер “Любовь и Блогеры”.
Романтическая комедия была отснята в рекордные сроки. Фильм готов к выходу на экраны уже через полгода после зарождения идеи у продюсеров:
"С момента идеи до премьеры прошло всего 6 месяцев, поверьте, для киноиндустрии – это нереально быстро, – комментирует продюсер фильма Владимир Остапчук. - Более того, 4 или 5 сценаристов и студий смотрели на нас, как на сумасшедших и говорили “вам не удастся”, “это невозможно”. Как видите, мы таки сумасшедшие, и когда чего-то реально хочешь – обязательно удастся"
Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение фильма. Саундтрек к фильму будет звучать в исполнении знаменитой Верки Сердючки, а также в комедии можно будет услышать песни группы The HARDKISS, KAZKA, Jerry Heil и других.
Режиссером ленты стал Дмитрий Голумбевский, сорежиссером – Евгений Таллер, продюсерами – Евгений Таллер и Владимир Остапчук, а сценарий был написан Алексеем Приходько (франшиза "Сумасшедшая свадьба").
Читайте также: