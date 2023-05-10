Смешная Тина Кароль в панамке без макияжа очаровала тинейджерской фотосессией

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой неожиданной фотосессией.

Артистка стала украшением нового выпуска глянца ELLE Украина. Издание посвятило певице сразу две обложки: печатную версию журнала и альтернативную didgital cover.

Во время съемок Кароль позировала без макияжа, что придало фотосету еще большую искренность и трогательность. Фото делались на пленку. На фотографиях фаны увидят Кароль улыбающейся, со взъерошенными волосами. А на смену секси-платьям артистка позирует в костюмах, свитере и шортах.

Тина Кароль для ELLE

Тина Кароль для ELLE

Тина Кароль для ELLE

Как рассказала Тина в интервью, оставаться верной себе — догма, которой она придерживаться на протяжении всего своего творческого пути:

"Война для меня началась в 2014 году. И что бы мне ни предлагали на том конце телефона, никаких компромиссов не могло быть. Для меня не новость – быть патриоткой. Не новость – быть с Украиной. Я не проснулась с прозрением, какие неадекватные у нас соседи. Это было ясно еще десять лет назад, если не раньше", — отметила Кароль.

Тина Кароль для ELLE

Тина Кароль для ELLE

Тина Кароль для ELLE

Тина Кароль для ELLE

Напомним, что в этом году мы увидим выступление Тины Кароль на "Евровидении-2023". Отметим, что в 2006 году артистка представляла Украину на конкурсе и тогда заняла седьмое место. Как призналась Кароль, на самом деле ей стыдно за то выступление и объяснила почему.

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