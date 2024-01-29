СМИ раскрыли, как Влад Яма незаконно сбежал из Украины во время войны и когда планирует вернуться

Стало известно, как хореограф Влад Яма во время полномасштабной войны смог уехать в США и когда планирует вернуться в Украину.

Как сообщает Oboz.ua со ссылкой на источник, близкий к окружению танцора, Влад Яма пересек границу незаконно. Танцор якобы воспользовался своей медийностью и дал взятку, чтобы ему разрешили выезд из Украины.

Как утверждает инсайдер, Влад Яма был убежден, что в США ему удастся построить карьеру, однако его планы не осуществились. Сейчас танцор якобы ощущает острую потребность в средствах, но, несмотря на это, продавать свою недвижимость в Украине не спешит.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Более того, по словам инсайдера, хореограф разрабатывает план, как ему вернуться на украинское телевидение, чтобы вести развлекательные шоу.

"Ищет выходы на разных медиамагнатов, чтобы триумфально вернуться на украинское телевидение", – утверждает источник.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Кроме того, инсайдер рассказал и о позиции Влада Ямы по поводу войны в Украине. По его словам, хореографу якобы все равно, кто будет у власти. Вместо этого Влад Яма озадачен лишь тем, чтобы были развлекательные шоу, где бы он и дальше мог участвовать и зарабатывать деньги.

Напомним, Влад Яма покинул Украину в первые дни полномасштабной войны. Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд. Танцор сейчас находится в США. Ранее коллега Ямы, хореограф Женя Кот, говорил, что он планирует вернуться в Украину. Более того, танцор якобы убежден, что без проблем после войны будет жить в Киеве.

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