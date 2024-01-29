СМИ раскрыли, как Влад Яма незаконно сбежал из Украины во время войны и когда планирует вернуться

Инсайдер вскрыл детали выезда танцора за границу.
Стало известно, как хореограф Влад Яма во время полномасштабной войны смог уехать в США и когда планирует вернуться в Украину.
Как сообщает Oboz.ua со ссылкой на источник, близкий к окружению танцора, Влад Яма пересек границу незаконно. Танцор якобы воспользовался своей медийностью и дал взятку, чтобы ему разрешили выезд из Украины.
Как утверждает инсайдер, Влад Яма был убежден, что в США ему удастся построить карьеру, однако его планы не осуществились. Сейчас танцор якобы ощущает острую потребность в средствах, но, несмотря на это, продавать свою недвижимость в Украине не спешит.
Более того, по словам инсайдера, хореограф разрабатывает план, как ему вернуться на украинское телевидение, чтобы вести развлекательные шоу.
"Ищет выходы на разных медиамагнатов, чтобы триумфально вернуться на украинское телевидение", – утверждает источник.
Кроме того, инсайдер рассказал и о позиции Влада Ямы по поводу войны в Украине. По его словам, хореографу якобы все равно, кто будет у власти. Вместо этого Влад Яма озадачен лишь тем, чтобы были развлекательные шоу, где бы он и дальше мог участвовать и зарабатывать деньги.
Напомним, Влад Яма покинул Украину в первые дни полномасштабной войны. Как утверждал хореограф, ему это удалось сделать до того, как мужчинам призывного возраста ограничили выезд. Танцор сейчас находится в США. Ранее коллега Ямы, хореограф Женя Кот, говорил, что он планирует вернуться в Украину. Более того, танцор якобы убежден, что без проблем после войны будет жить в Киеве.
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