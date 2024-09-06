СМИ раскрыли, кому после смерти Алена Делона перешла большая часть его наследия

В Сети стали известны подробности завещания легендарного актера.
Легендарный французский актер Ален Делон незадолго перед своей смертью выразил свою последнюю волю, составив завещание.
Так, в официальном документе, состоящем из четырех страниц, звезда завещала распределить его имущество среди своих троих детей. В частности, его сыновья 59-летний Энтони и 30-летний Ален-Фабье получают по 25% наследства, а вот 33-летняя дочь Аннушка претендует уже на целых 50% наследия известного отца. Об этом пишет Le Figaro.
Все потомки Делона получили нотариально заверенные бумаги из Швейцарии. С того момента у них есть месяц для обжалования пунктов завещания и 14 дней, чтобы вообще отказаться выполнять последнюю волю отца.
К слову, между тремя детьми Алена Делона еще при его жизни часто возникали ссоры. В свое время младший сын актера обвинил свою сестру в неподобающем обращении с больным отцом и попытке спекулировать. А тяжелобольная звезда наоборот обвинил сына Энтони в разглашении его личных медицинских данных. Тем не менее, после родственных недоразумений старший сын уверяет, что к разделу наследства ни один из членов семьи пока не имеет никаких претензий.
Напомним, актер Ален Делон скончался 18 августа. Незадолго после трагического известия его дочь Аннушка Делон показала последние фото 88-летнего папы.
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