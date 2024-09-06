СМИ раскрыли, кому после смерти Алена Делона перешла большая часть его наследия

Легендарный французский актер Ален Делон незадолго перед своей смертью выразил свою последнюю волю, составив завещание.

Так, в официальном документе, состоящем из четырех страниц, звезда завещала распределить его имущество среди своих троих детей. В частности, его сыновья 59-летний Энтони и 30-летний Ален-Фабье получают по 25% наследства, а вот 33-летняя дочь Аннушка претендует уже на целых 50% наследия известного отца. Об этом пишет Le Figaro.

Ален Делон с сыном Энтони / Фото: Associated Press

Все потомки Делона получили нотариально заверенные бумаги из Швейцарии. С того момента у них есть месяц для обжалования пунктов завещания и 14 дней, чтобы вообще отказаться выполнять последнюю волю отца.

К слову, между тремя детьми Алена Делона еще при его жизни часто возникали ссоры. В свое время младший сын актера обвинил свою сестру в неподобающем обращении с больным отцом и попытке спекулировать. А тяжелобольная звезда наоборот обвинил сына Энтони в разглашении его личных медицинских данных. Тем не менее, после родственных недоразумений старший сын уверяет, что к разделу наследства ни один из членов семьи пока не имеет никаких претензий.

Ален Делон с дочерью / Фото: Associated Press

Напомним, актер Ален Делон скончался 18 августа. Незадолго после трагического известия его дочь Аннушка Делон показала последние фото 88-летнего папы.

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