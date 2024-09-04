СМИ раскрыли ошеломительную сумму, сколько Klavdia Petrivna заработала с двух больших концертов в Киеве

Стало известно, сколько ориентировочно юная певица Klavdia Petrivna заработала средств благодаря двум большим концертам в Киеве, где она наконец-то показала свое настоящее лицо без сценического образа.

Артистка отыграла для шоу в столичном "Дворце спорта" 30 и 31 августа. Как сообщает Forbes, послушать выступление исполнительницы пришло около 16 тысяч фанатов. Стоимость билетов на масштабное шоу была разной, в частности, самый дешевый стоил 499 грн, а самый дорогой – 7499.

Точного дохода с двух концертов пока ни лейбл звезды Nebo Music, ни сервис с продажи билетов Concert.ua не раскрывает. Однако по подсчетам Forbes, два масштабных концерта ориентировочно принесли Klavdia Petrivna около 10-10,5 млн грн, это при условии, если цена не менялась.

Klavdia Petrivna / Фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Правда, фактический доход значительно меньше или его вообще может не быть, так как эти подсчеты делались без учета затрат на организацию события.

"Еще сводим все расходы, но выглядит так, что значительного дохода не будет, возможно, его не будет совсем", — прокомментировал соучредитель компании Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Напомним, после двух больших концертов в Киеве на Klavdia Petrivna полилась волна хейта. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, из-за чего критиковали юную певицу и как за нее вступились другие звезды шоу-бизнеса.

Klavdia Petrivna покончила с интригой и показала свое лицо без масок и очков

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