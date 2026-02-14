Сморигин раскрыл, как Яна Глущенко возмутила своим уходом из "Дишель шоу": "Поступила неправильно"

Евгений Сморигин и Яна Глущенко

Реклама

Звезда "Дизель Студио", актер Евгений Сморигин раскрыл, как бывшая коллега Яна Глущенко возмутила своим решением покинуть юмористический проект.

Артистка весной объявила, что покидает шоу после 10 лет работы. Евгений Сморигин в интервью Славе Демину признается, что для актеров проекта эта новость стала шоком. По словам юмориста, Яна Глущенко никого не предупреждала, а просто поставила перед фактом, чем очень сильно возмутила. Сморигин также добавил, что актрису просили сыграть последний концерт, где она изображена на афише, однако та наотрез отказалась. Юморист убежден, что Яна Глущенко поступила непрофессионально.

"Для меня, она поступила неправильно по отношению к актерам. Она решила уйти, никому не сказала. Скажи хотя бы нам, что будешь идти. Хотя бы предупреди. А там концерт у нас. Ты на афише, твое лицо на афише. Отработай концерт - все, что просили. Это же нормально. Это обязанность актера. Если ты есть на афише, то, может, зритель на Яну идет. Кто-то и пришел на Яну. Она сказала "нет", резко так. Я ей так и написал: "Яна, ты кем хочешь остаться в моей памяти - нормальным человеком или эгоистичным?" - делится актер.

Реклама

Яна Глущенко в "Дизель шоу" / © instagram.com/yamo4ka

Евгений Сморигин говорит, что после того не общался с Яной Глущенко. Тем не менее, он уверяет, что не держит никаких обид. Однако он понял, как его бывшая коллега может поступить.

"После этого больше не общались. Я не обижаюсь на нее. Я просто понял, что она может так сделать. Желаю найти работу и быть счастливой", - подытожил актер.

Напомним, недавно Евгений Сморигин вспомнил свой первый брак с россиянкой. Артист развелся с ней, поскольку та не поддержала его решение переезжать в Киев.