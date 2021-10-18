Смущенный Олег Винник насмешил реакцией на грудь 15-го размера Милы Кузнецовой

Модель показала смешное видео с артистом.
Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова довольно часто ловит на своих прелестях взгляды ошарашенных людей.
Многие увлекаются формами звезды Сети, а некоторые — смущаются. Так, например, декольте Милы не на шутку смутило певца Олега Винника. В фотоблоге красавица разместила видео, на котором позирует с артистом в красном платье с очень откровенным вырезом. Олег, взглянув на ее бюст, растерялся.
Пользователей рассмешила реакция Винника, о чем они написали в комментариях.
- Винник чувствовал себя не в своей тарелке
- Винник смутился перед такой красотой
- Подняли мне настроение
- Он бедный аж застеснялся
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