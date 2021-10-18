Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Смущенный Олег Винник насмешил реакцией на грудь 15-го размера Милы Кузнецовой

Дата публикации
Смущенный Олег Винник насмешил реакцией на грудь 15-го размера Милы Кузнецовой

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Модель показала смешное видео с артистом.

Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова довольно часто ловит на своих прелестях взгляды ошарашенных людей.

Многие увлекаются формами звезды Сети, а некоторые — смущаются. Так, например, декольте Милы не на шутку смутило певца Олега Винника. В фотоблоге красавица разместила видео, на котором позирует с артистом в красном платье с очень откровенным вырезом. Олег, взглянув на ее бюст, растерялся.

Пользователей рассмешила реакция Винника, о чем они написали в комментариях.

  • Винник чувствовал себя не в своей тарелке
  • Винник смутился перед такой красотой
  • Подняли мне настроение
  • Он бедный аж застеснялся

Читайте также:

Следующая публикация