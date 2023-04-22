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Снайперша Евгения Эмеральд похвасталась дорогостоящим подарком от мужа в честь рождения дочери

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2529
Время на прочтение
1 мин
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Снайперша Евгения Эмеральд похвасталась дорогостоящим подарком от мужа в честь рождения дочери

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Защитник поблагодарил любимого за появление ребенка.

Украинская снайперша Евгения Эмеральд показала, как ее муж, военнослужащий Евгений Стипанюк, отблагодарил ее за рождение дочери.

Муж решил порадовать любимую драгоценным подарком после родов, о котором она давно мечтала. В сторис в Instagram Евгения показала, что Евгений приобрел для нее стайлер для волос от Dyson. Защитница была очень счастлива получить такой приятный сюрприз от мужчины, так что на видео она не могла скрыть радости.

Евгения Эмеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Родила в кайф, да еще и подарок за это получила! Люблю, Евгений! Желаю, что у каждой девушки был заботливый и внимательный мужчина", — написала Евгения.

Евгения Эмеральд / © instagram.com/emerald.evgeniya
Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, что Евгения во второй раз стала мамой 14 апреля. Уже через два дня снайпершу вместе с новорожденной дочерью выписали из роддома — первыми фото по выписке эксклюзивно поделился сайт ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
2529
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