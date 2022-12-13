Снайперша Евгения Эмеральд показала архивные фото с передовой и ответила на хейт в Сети

Украинская защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд рассказала, что столкнулась с волной хейта.

В Instagram защитницу обвинили, что она якобы пиарится на войне. Кроме того, Евгению начали критиковать и угрожать ей.

"Вернувшись, у меня нет покоя. Вы думаете что интервью это легко? Что я пиарюсь? Я устала после фронта физически и морально, мой организм не был готов к беременности, и это сейчас двойная нагрузка! Регулярно я получаю угрозы, проклятия! А недавно от "своих" услышала, что я никто и зовут меня никак (и еще много чего приятного, но не буду…), после чего вообще руки опускаются", — поделилась Евгения.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Эмеральд ответила хейтерам на критику и отметила, что дает интервью и рассказывает о себе, ведь информационная война тоже важна.

"Мне уже надоело слышать за этот пиар! Что я от этого имею? Слава мне не нужна, потому что с эго все хорошо; деньги мне за это не платят; мое здоровье не вернуть. Но при этом я трачу невероятное количество энергии и времени! Я это делаю, потому что считаю, что "информационная война" очень важна! И если я могу помогать украинцам своим голосом, то буду это делать через боль, тошноту и печаль!" – прокомментировала Евгения.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Защитница подчеркнула, что пошла на войну, в первую очередь, ради свободы и будущего своего ребенка.

"У меня нет никакой награды, грамоты, звания и УБД! Да оно мне и не нужно! Потому что не ради этого я сделала этот выбор 24.02.22! А ради свободы и справедливости. Ради будущего моей дочери. У меня нет плана, но есть желание все равно помогать. И если за это меня осудит весь мир — значит, и это я выдержу", — подытожила Евгения.

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