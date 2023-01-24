Снайперша Евгения Эмеральд пожаловалась на тяжелую беременность: "Очень было много слез"

Защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд рассказала, как протекает ее вторая беременность.

По словам защитницы, выносить второго ребенка ей оказалось сложно. Евгения считала, что это будет гораздо легче. В частности, Эмеральд мучил токсикоз, она была эмоционально нестабильной, нервной и ссорилась с родными ей людьми. Более того, был месяц, когда защитница вообще не могла встать с кровати. К счастью, сейчас Евгения чувствует себя гораздо лучше.

"Конечно, не так это все представляла во второй раз. Беременность тяжелая. Нервная, эмоциональная. Очень было много слез. Очень сильный токсикоз до 7-го месяца. Я ссорилась с близкими и друзьями. Мне теперь стыдно за это, но в моменте что-то будто мной управляло, и то была не я… Или это война так отразилась, или это гормоны — не знаю. Иногда какая-то мелочь казалась мне горем вселенского масштаба. Был один месяц, когда я тупо лежала, почти не вставала. Но сейчас все изменилось", - поделилась Евгения.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Эмеральд уже находится на 29 неделе беременности, так что вскоре ее дочь появится на свет. Защитница тем временем советует другим мужчинам запастись выдержкой и поддерживать своих женщин.

"Хочу отдельно пожелать мужчинам выдержки, понимания и поддержки в этот особый период, когда женщина в положении. Для нас это невероятно важно", — подчеркнула Евгения.

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