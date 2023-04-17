Снайперша Евгения Эмеральд призналась, как прошли ее роды и планирует ли она в третий раз стать мамой

Украинская защитница с позывным "Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд рассказала о своих родах.

Снайперша во второй раз стала мамой 14 апреля. Евгения родила дочь. Как призналась Эмеральд в эфире "Сніданку з 1+1", ее роды были легкими, что она не против в третий раз рожать. Тем более, они с мужем мечтают стать родителями сына.

"Они (роды – прим. ред.) у меня были крутые. Просто сказала: "Так круто, мне понравились роды, можно повторить", — поделилась Евгения.

Евгения Эмеральд с мужем и дочерьми / Фото: ТСН.ua

Муж защитницы – военный Евгений Стыпанюк – был очень рад, когда стал отцом. Он присутствовал на родах и не удержал слез, когда услышал первый крик дочери.

"Я мечтал о дочери всю жизнь. Когда я услышал эти крики первые – это такие эмоции", – прокомментировал Евгений.

Евгения Эмеральд с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

А вот имя дочери пара пока держит в секрете. Хотя Евгения намекает на то, что девочку очень символически назвали.

"Но оно (имя – прим. ред.) очень красивое и очень символическое. Правда. Оно имя к победе", — отметила снайперша.

Украинская снайперка Евгения Эмеральд стала мамой

Напомним, Евгению Эмеральд 16 апреля выписали из роддома. Поддержать ее пришли родители и друзья Евгения, мама Жанна Феликсовна и старшая дочь Жасмин.

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