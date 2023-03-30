Снайперша Евгения Эмеральд рассекретила зарплату в декрете и назвала сумму, которую получала на службе

Снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд рассказала, какую зарплату получала во время службы на фронте и на сколько сумма уменьшилась в декрете.

Защитница призналась, что раньше получала 40 тысяч гривен. Впрочем, сумма зарплаты с выходом в декрет существенно снизилась. В настоящее время Евгения получает 15 тысяч гривен. Выплачивать декретные Эмеральд будут до лета.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Там такая система, я вышла в декрет, и мне несколько месяцев, вот до лета, будут продолжать выплачивать зарплату. У меня 15 тысяч в декрете без этих президентских надбавок. Ну и все! 15 тысяч, а до этого была 40 тысяч", – рассказала снайперша в интервью Славе Демину.

Кстати, до полномасштабного российского вторжения у Евгения был свой ювелирный бизнес. Однако защитница его закрыла, даже после завершения войны Эмеральд больше этим не будет заниматься.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Я закрыла свое предприятие 23 февраля 2022 года и открывать уже не собираюсь. Это такой бизнес, который точно уже не доставит мне удовольствия", — поделилась защитница.

Напомним, недавно Евгения Эмеральд не на шутку напугала пользователей Сети. Беременная снайперша сообщила, что попала в ДТП и разбила свой автомобиль.

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