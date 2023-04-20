Снайперша Евгения Эмеральд растрогала фото, как муж-военный спит с крошечной дочерью

Украинская защитница с позывным "Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд порадовала подписчиков контентом с новорожденной дочерью.

В Instagram-stories Евгения показала новое фото крошечной девочки. На снимке дочь Эмеральд сладко спала, а рядом с ней был ее отец – военный Евгений Стыпанюк.

Однако вскоре возлюбленный Евгении будет возвращаться на фронт, ведь его ненадолго отпустили. Между тем Эмеральд хочет, чтобы муж был рядом с ней как можно дольше.

Муж Евгении Эмеральд с дочерью / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Это очень мило... Так не хочу, чтобы муж ехал... Ради таких круасанчиков стоит жить даже в такое непростое время", — отметила защитница.

Напомним, Евгения Эмеральд во второй раз стала мамой 14 апреля. На родах рядом с ней был муж-военный Евгений Стыпанюк, которого отпустили с фронта. Как признавалась защитница, когда возлюбленный был рядом, ей рожать было легко. Теперь они мечтают снова стать родителями, но уже мальчика. Кстати, имя новорожденной девочки пара не спешит рассекречивать, лишь намекает, что оно очень символическое.

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