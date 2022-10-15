Снайперша Евгения Эмеральд вышла замуж на передовой и показала трогательные фото со свадьбы

Украинская защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж.

Избранником Евгении стал военный Евгений Стипанюк, с которым Эмеральд познакомилась на войне. Влюбленные сказали друг другу "да" в День защитников и защитниц, который Украина праздновала 14 октября.

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Свадьбу отыграли прямо на передовой в Харьковской области, а расписал влюбленных генерал ВСУ.

Об этом новоиспеченная жена рассказала на своей странице в Instagram и поделилась атмосферными фото со свадьбы на фронте:

"Сегодня я стала официально женой военного. Это произошло на передовой и нас расписал генерал ВСУ. Более идеальной свадьбы я и представить не могла! Это особый день – очень много праздников. Хочу поздравить всех защитников и защитниц. Слава Героям! Также я поздравляю своего любимого, потому что сегодня у него день рождения. Теперь он точно никогда не забудет дату своей свадьбы. Эх. Именно так. Скромно, быстро, среди военных. Таки завербовали снайпершу", — прокомментировала фото Евгения.

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Отметим, что на войну Евгения Эмеральд ушла 6,5 месяцев назад. Защитница окончила военную кафедру при университете, в котором получала юридическое образование. Когда Эмеральд выпустилась, она получила звание офицера запаса младшего лейтенанта.

Ее назвали украинской Жанной Д'Арк – история украинской снайперши Евгении Эмеральд

Впрочем, недавно Евгения из зоны боевых действий вернулась в Киев — причиной тому стала ее беременность: "Когда я узнала, что я беременна, я очень сильно расплакалась. Первые два месяца беременности я вообще никому не говорила — ни мужу, ни командирам. Я продолжала участвовать в боевых действиях", — рассказала Эмеральд в сюжете "Сніданку з 1+1".

Евгения Эмеральд вышла замуж / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Как призналась Евгения, сейчас она продолжает свою службу и вернувшись в столицу, остается на службе в полку "Киев".

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