СНБО ввел санкции против Ани Лорак, Тодоренко, Повалий и Седоковой

Санкции против артистов-путинистов будут действовать в течение пяти или десяти лет.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против артистов, которые поддержали войну, которую враждебно развязала Россия, или решили молчать.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса президента.

В частности, в список санкций попали украинские артисты Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Также российские знаменитости, поддерживающие политику кремлевского диктатора Путина, попали в список санкций, в частности Александр Серов (санкции будут действовать 10 лет), Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов (санкции будут действовать 10 лет), Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки (санкции будут действовать в течение 10 лет) и другие.

Фото: Тина Канделаки/Фейсбук

Соответствующие санкции предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков. Также подсанкционных лиц лишат государственных наград Украины и других форм отличий.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики еще в начале полномасштабной войны ввело санкции против 47 российских артистов, поддержавших кровавую политику Путина.

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