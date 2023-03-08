Снежана Бабкина показала 16-летнего сына-красавца, который похож на нее, как две капли воды

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина, показала, как выглядит ее 16-летний сын.

В частности, в своем Instagram артистка опубликовала фотографию с Артуром. На фото Снежана позирует с букетом цветов, а рядом с ней стоит сын-красавец. Таким подарком юноша порадовал маму в Международный день женщин.

"Счастливая мама, счастливый момент", — подписала фотографию Бабкина.

Снежана Бабкина / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

В комментариях поклонники артистки были приятно удивлены. Они отметили, что Артур заметно подрос, а также фанаты обратили внимание на то, как сын похож на маму.

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Красавец

Так на вас похож

Напомним, ранее актриса Дженнифер Гарнен похвасталась заметно подросшим сыном от экс-мужа Бена Аффлека. Знаменитость вместе с 11-летним Сэмюэлем посетила баскетбольную игру.

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