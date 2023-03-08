Снежана Бабкина показала 16-летнего сына-красавца, который похож на нее, как две капли воды

Артур поздравил маму с Международным днем женщин.
Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина, показала, как выглядит ее 16-летний сын.
В частности, в своем Instagram артистка опубликовала фотографию с Артуром. На фото Снежана позирует с букетом цветов, а рядом с ней стоит сын-красавец. Таким подарком юноша порадовал маму в Международный день женщин.
"Счастливая мама, счастливый момент", — подписала фотографию Бабкина.
В комментариях поклонники артистки были приятно удивлены. Они отметили, что Артур заметно подрос, а также фанаты обратили внимание на то, как сын похож на маму.
- Ваша копия
- Красавец
- Так на вас похож
Напомним, ранее актриса Дженнифер Гарнен похвасталась заметно подросшим сыном от экс-мужа Бена Аффлека. Знаменитость вместе с 11-летним Сэмюэлем посетила баскетбольную игру.
Читайте также: