Снежана Бабкина показала подросшего сына-красавца и вспомнила, как тяжело его рожала

Старшему ребенку артистке исполнилось 15 лет.

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала о радостном событии в ее семье.

Сегодня, 4 ноября, день рождения празднует старший сын артистки Артур. Парню исполнилось 15 лет. По этому случаю звездная мама разместила снимок с сыном в Instagram и вспомнила свою первую беременность:

"15 лет назад я впервые стала мамой! Артуся, Туся, Тунечка – так ласково я буду называть тебя всегда! У нас с тобой особенная связь и такой большой опыт. Когда Артуся был в животике, он решил, что ему лучше перевернуться не головой вниз, а сесть в позу лотоса. Молоденькая девочка Снежка пол беременности парилась о том, как Артусю перевернуть", — рассказала Снежана.

Актриса ходила и в бассейн на плавание для беременных, где упорно делала кувырки, чтобы ребенок перевернулся.

"Просто представьте эту картину... Группа девочек плавает, занимается, а в углу, какая-то, немного сумасшедшая, все время задерживает дыхание и кувыркается. Ходила на курсы, готовилась к родам, общалась с сынишкой мысленно: "Прошу тебя, перевернись!". Ходила к какому-то специалисту, он пробовал руками и какими-то техниками перевернуть ребенка! Но сын был непоколебим в своем решении", — призналась Снежана.

Снежана Бабкина с сыном / instagram.com/snezhana_babkina

Тогда врачи заявили, что актриса должна сделать кесарево сечение.

"Меня готовили к операции, а я рыдала! Мои руки привязывали резинками, чтобы я не дернулась, а я плакала еще больше! Это было 15 лет назад, а по ощущениям, словам специалистов и услугам роддома, как в доисторическом периоде! Тут же всплывали слова: Кесарев — молока не будет! Ребенок будет тупым! Живот никогда не уйдет, потому что изрезаны мышцы! И еще куча всякой гадости", — вспомнила Бабкина.

В конце концов, у Снежаны было молока столько, что она даже сделала на этом небольшой бизнес:

"Мы с тобой, Артусь, вскормили молочком огромное количество детей! У меня было очень много молока и из молочной кухни приходили к нам люди и мы им давали наше молочко (за деньги). Мы с тобой быстро похудели, живота, как и не было ! И ты — такой умный красавец", — подчеркнула Снежана.

Отметим, что Артур – сын Снежаны от первого брака. Также артистка родила мужу Сергею Бабкину сына и дочь.

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