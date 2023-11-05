Снежана Бабкина показала редкое фото 17-летнего сына, похожего на нее, как две капли воды

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина, порадовала поклонников семейным контентом.

В своем Instagram артистка опубликовала редкое фото с 17-летним сыном. На снимке изображены Снежана и Сергей Бабкины, а рядом с ними позировал Артур. Актриса показала, как ее сын заметно повзрослел, а также удивила, что парень похож на нее, как две капли воды.

Кроме того, Снежана Бабкина поздравила сына с особым праздником. 4 ноября Артуру исполнилось 17 лет. В честь дня рождения актриса адресовала немало приятных слов с пожеланиями.

Снежана и Сергей Бабкины с сыном / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"С днем рождения, наш большой-маленький мальчик! Мой король Артур! Мой первый! Мой огромный опыт! Мое сочетание силы, упрямства, любви, нежности, чувственности! Обнимаем крепко! Целуем! Любим!" – обратилась к сыну актриса.

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова рассказала о схожести с 3-летней дочерью. Артистка призналась, что хоть внешностью девочка пошла в папу, но характером однозначно у нее.

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