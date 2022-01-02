Снежана Бабкина показала старшего сына-красавца: "Повзрослел и возмужал"

Актриса устроила семейный фотосет.
Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина праздновала Новый год в Харькове.
В частности, артистка встретила 2022 в семейном кругу. В своем Instagram Снежана опубликовала семейные фото. Актриса позировала со своим старшим сыном-красавцем Артуром. К слову, парень заметно повзрослел и возмужал.
"Мои любимые! Кто там скучал по Артуру?" – подписала фото знаменитость.
Также Снежана показала свою маму. Как отметили поклонники, у нее "мама-бабушка" выглядит просто невероятно и молодо.
Кроме этого на снимках также были изображены дочь Веселина, маленький сынишка Елисей, и, конечно же, Сергей Бабкин.
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