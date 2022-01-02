Снежана Бабкина показала старшего сына-красавца: "Повзрослел и возмужал"

Актриса устроила семейный фотосет.

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина праздновала Новый год в Харькове.

В частности, артистка встретила 2022 в семейном кругу. В своем Instagram Снежана опубликовала семейные фото. Актриса позировала со своим старшим сыном-красавцем Артуром. К слову, парень заметно повзрослел и возмужал.

Снежана Бабкина со старшим сыном / instagram.com/snezhana_babkina

"Мои любимые! Кто там скучал по Артуру?" – подписала фото знаменитость.

Также Снежана показала свою маму. Как отметили поклонники, у нее "мама-бабушка" выглядит просто невероятно и молодо.

Мама Снежаны Бабкиной с внуком / instagram.com/snezhana_babkina

Кроме этого на снимках также были изображены дочь Веселина, маленький сынишка Елисей, и, конечно же, Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин с мамой Снежаны / instagram.com/snezhana_babkina

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