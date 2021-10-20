Снежана Бабкина показала свою красивую маму, на которую похожа как две капли

Артистка поздравила близкого человека с днем рождения.
Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана показала свою молодую и красивую маму Елену Павловну.
На странице в Instagram Снежана Бабкина разместила серию снимков, на которых улыбающимся изображен ее близкий человек, и поздравила маму с днем рождения:
"Поздравляю тебя с новым годом! Искрись, переливайся, фонтанируй радостью и любовью! "Дарить радость людям" - это твой девиз и девиз твоего театра "Сорванцы"! Мне хочется, чтобы твой девиз звучал так: "Дарить радость себе и людям! Я хочу, чтобы "себе" было у тебя на первом месте! От этого мы все будем счастливы! Ведь ты - наша искра, наша звезда, наша солнечная батарейка! Люблю!" — написала Снежана.
Отметим, что Елена Павловна Вартанян уже много лет является режиссером детского театра "Сорванцы", который находится в Харькове.
Подписчики страницы Бабкиной присоединились к поздравлениям и отметили, что Снежана очень похожа на свою маму.
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