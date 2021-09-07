Снежана Бабкина показалась с дочкой-именинницей в одинаковых купальниках

Сегодня Веселина празднует свое 11-летие.

Дочь музыканта Сергея Бабкина и актрисы Снежаны сегодня, 7 сентября, отмечает свой день рождения.

Девушка получила немало теплых поздравлений. А ее звездные родители по этому случаю запостил в Instagram серию различных фотографий, на которых изображена Веселина. В частности, Снежана опубликовала кадр, на котором она позирует с дочерью в одинаковых черных сплошных купальниках. Они даже выбрали для фото практически одинаковые позы.

Снежана Бабкина и Веселина / instagram.com/snezhana_babkina

"Моя маленькая копия! Ты — великая женщина! Я благодарна тебе за то, что весь мой путь перевоплощения ты была рядом со мной! Это огромный путь! И мы его прошли вместе!" — поздравила дочь артистка.

Кроме этого, звезда поделилась одной историей. Оказывается, Веселина спасла жизнь всей семье. Но Снежана пока решила не раскрывать подробности. Однако пообещала, что обязательно позже все расскажет.

Напомним, недавно семейство Бабкиных всей семьей поздравляло маму Сергея Бабкина с юбилеем. Нина Павловна праздновала свой день рождения 25 августа.

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