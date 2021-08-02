Снежана Бабкина полностью обнажилась на отдыхе в Италии

Возлюбленная певца поделилась откровенным фото.

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана поделилась довольно откровенной фотографией.

На странице в Instagram директор звезды опубликовала снимок с отдыха в Италии. На нем блогерша позировала полностью обнаженная на балконе на фоне озера Комо.

instagram.com/snezhana_babkina

В посте Бабкина подумала о том, как важно жить не прошлым или будущим, а "здесь и сейчас".

"Когда вам станет грустно и одиноко, вспомните, что внутри вас около 100 триллионов клеток!!! И все они заботятся о вас!Отправьте своё негативное прошлое в корзину. Нажмите кнопку удалить! В нём нет смысла. Не сливайте туда свою энергию. И начните шаг за шагом прописывать новую программу! Эта программа запустит вашу новую жизнь. И меньше планируйте будущую жизнь! Все планы обычно превращаются в ожидание. А когда мы постоянно ожидаем, мы тоже сливаем энергию, не видя подарков в настоящем моменте. Ожидание будущего истощает также, как и зависание в прошлом. В реальности есть только сейчас! Увеличивай это "сейчас"! Увеличивать можно коротенькими практиками — телесными, энергетическими, дыхательными, медитативными..."- написала знаменитость.

В комментариях подписчики написали ряд приятных сообщений.

Ох, Снежана! Ну какая вы! Великолепна!

Как эстетически вкусно, Снеж! Вы — совершенство

Огонь

Хочу так

Напомним, ранее Сергей и Снежана Бабкин шокировали сверхсложной асаной из йоги. Супруги продемонстрировали возможности своих тел.

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