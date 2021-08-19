Снежана Бабкина с длинными волосами и челкой: как выглядела актриса раньше

Снежана Бабкина с длинными волосами и челкой: как выглядела актриса раньше

Артистка поделилась архивной фотографией.

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана, в которой недавно произошла паническая атака в самолете, показала поклонникам увлекательное фотографию.

Так, Снежана сегодня с самого утра отвечает в сторис в Instagram на различные интересные вопросы своих фанатов. Поклонники же со своей стороны попросили актрису, поделиться архивными снимками.

Снежана Бабкина в молодости

Снежана опубликовала фотографию, на которой она еще совсем молодая девушка. У нее тогда были длинные рыжие волосы и челка на лбу.

Также на фото видно ярко выражены голубые глаза актрисы. Кроме этого, она практически не накрашенная. Только губы подчеркнула розовым блеском.

Отметим, что ранее Снежана была очень красавой. Однако, она и сейчас не уступает себе молодой. Бабкина часто демонстрирует это. Она любит хвастаться своим подтянутым телом. Недавно она показала свои упругие ягодицы в купальнике на фоне моря.

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