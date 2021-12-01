Снежана Бабкина топлесс в одних трусах взбудоражила воображение фанов

Артистка снялась в пикантной фотосессии.

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина взбудоражила воображение поклонников новой откровенной фотосессией.

Кадры из бэкстейджа артистка разместила в сторис своей страницы в Instagram, на видео Снежана позирует на белом диване, знаменитость изображена топлесс, а грудь прикрывает руками. Из одежды на Бабкиной – только трусы и спущенная белая кофточка. "Пойду вот так. Кофта со мной", — подписала кадр актриса.

instagram.com/snezhana_babkina

А речь идет о том, что накануне фотосета Бабкина отправилась по магазинам, чтобы выбрать себе новогодний наряд. В конце концов Снежана остановилась на черном платье. После этого семья Бабкиных должна была отправиться в поездку. И все бы ничего, если бы артистка не забыла взять то самое платье.

Но, надеемся, раскованная Снежана о наряде из кофточки и нижнего белья пошутила и выберет себе что-то оригинальное на 31 декабря.

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