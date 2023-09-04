Снежана Бабкина удивила взрослым видом сына-красавца, который очень похож на нее

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана Бабкина, удивила взрослым видом своего 16-летнего сына.

В своем Instagram артистка опубликовала фото с Артуром. Как поделилась Снежана, в этом году ее сын учится в выпускном одиннадцатом классе школы и станет студентом. Артур станет выпускником украинской школы в Мюнхене. Как призналась сама Бабкина, ей не верится, что сын стал таким взрослым.

"Последний "Первый звонок". Мой маленький-большой мальчик", - поделилась актриса.

Снежана Бабкина с сыном Артуром / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Между тем подписчики Бабкиной в комментариях были удивлены, что Артур уже выглядит таким взрослым. Кроме того, фанаты отметили, что сын актрисы стал настоящим красавцем и очень похож на свою звездную маму.

Такой уже взрослый! Очень похож на вас!

У вас очень красивый сын.

Поздравляю! Такой красавец, ваш сын!

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина отвела 11-летнего сына Платона в школу. Для первого звонка артистка выбрала довольно смелый образ. Однако не все оценили такой наряд на школьном празднике.

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