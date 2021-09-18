Снежана Бабкина в купальнике игриво выпятила ягодицы

Артистка похвасталась стройной фигурой.

Жена музыканта Сергея Бабкина, актриса Снежана решила очередной раз похвастаться своей стройной фигурой

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка запостила фотографию, на которой позирует перед камерой в бежевом купальнике.

На фотографии звезда показала свою стройную фигуру. Артистка для фото выбрала такую позу, которая хорошо продемонстрировала ее подтянутые ягодицы, плоский животик и длинные ножки.

Снежана Бабкина в купальнике / instagram.com/snezhana_babkina

Свой образ Снежана дополнила солнцезащитными очками.

Также звезда поделилась своими планами на сентябрь.

"Друзья, я совсем исчезла с Instagram, а все потому, что у меня насыщенный гастрольный и съемочный график с артистом Сергеем Бабкиным", — рассказала под постом актриса.

Напомним, недавно Надежда Мейхер разместила снимок, на котором она позирует перед камерой в бежевом боди и на каблуках. Наряд сильно подчеркнул пышные формы исполнительницы.

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